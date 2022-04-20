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أردوغان: بغداد تدعم حملتنا العسكرية شمالي العراق
أردوغان: بغداد تدعم حملتنا العسكرية شمالي العراق
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحكومة المركزية في بغداد تدعم الحملة العسكرية التركية شمالي العراق. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T15:33+0000
2022-04-20T15:33+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم
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جاءت تصريحات الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لنواب حزبه، بحسب وكالة "فرانس برس".وأكد أردوغان أن الحكومة المركزية وقادة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي يدعمون الحملة العسكرية التي تشنها تركيا برا وجوا لاستهداف مسلحي حزب العمال الكردستاني.ووجّه الرئيس التركي الشكر للحكومة المركزية والإدارة الإقليمية على دعمهما "للمعركة التي نخوضها ضد الإرهاب".وعبّر عن تمنياته بالتوفيق للجنود المشاركين في "العملية التي نخوضها بتعاون وثيق مع الحكومة العراقية المركزية والإدارة الإقليمية شمالي العراق".يأتي هذا في أعقاب استدعاء الحكومة العراقية للسفير التركي لدى بغداد للاحتجاج رسميا على عملية "قفل المخالب" العسكرية التي أطلقتها أنقرة مؤخرا شمالي العراق.يذكر أن تركيا أطلقت، فجر الاثنين، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
https://arabic.sputniknews.com/20220420/تركيا-تعلن-عن-تحييد-30-مسلحا-من-حزب-العمال-الكردستاني-بالعملية-العسكرية-شمالي-العراق-1061402340.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم

أردوغان: بغداد تدعم حملتنا العسكرية شمالي العراق

15:33 GMT 20.04.2022
© REUTERS / FLORION GOGAالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© REUTERS / FLORION GOGA
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحكومة المركزية في بغداد تدعم الحملة العسكرية التركية شمالي العراق.
جاءت تصريحات الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لنواب حزبه، بحسب وكالة "فرانس برس".
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تركيا تعلن عن تحييد 30 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بالعملية العسكرية شمالي العراق
09:44 GMT
وأكد أردوغان أن الحكومة المركزية وقادة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي يدعمون الحملة العسكرية التي تشنها تركيا برا وجوا لاستهداف مسلحي حزب العمال الكردستاني.
ووجّه الرئيس التركي الشكر للحكومة المركزية والإدارة الإقليمية على دعمهما "للمعركة التي نخوضها ضد الإرهاب".
وعبّر عن تمنياته بالتوفيق للجنود المشاركين في "العملية التي نخوضها بتعاون وثيق مع الحكومة العراقية المركزية والإدارة الإقليمية شمالي العراق".
يأتي هذا في أعقاب استدعاء الحكومة العراقية للسفير التركي لدى بغداد للاحتجاج رسميا على عملية "قفل المخالب" العسكرية التي أطلقتها أنقرة مؤخرا شمالي العراق.
يذكر أن تركيا أطلقت، فجر الاثنين، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.
وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
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