https://arabic.sputniknews.com/20220420/أردوغان-سنواصل-الدفاع-بأعلى-صوت-عن-القدس-والمسجد-الأقصى-حتى-لو-صمت-العالم-كله-1061407997.html

أردوغان: سنواصل الدفاع بأعلى صوت عن القدس والمسجد الأقصى حتى لو صمت العالم كله

أردوغان: سنواصل الدفاع بأعلى صوت عن القدس والمسجد الأقصى حتى لو صمت العالم كله

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده "ستواصل الدفاع بأعلى صوت عن القدس حتى لو صمت العالم بأسره". 20.04.2022, سبوتنيك عربي

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وأضاف أردوغان، في تصريحات نقلتها قناة "TRT" التركية، "أعربنا عن حساسيتنا تجاه موضوع المسجد الأقصى لجميع المسؤولين الإسرائيليين الذين تحدثنا معهم".وتابع: "لن نوافق أبداً على الاضطهاد في القدس وأجزاء أخرى من فلسطين، ولن نتغاضى أيضا عن الأحداث الجارية في المسجد الأقصى"، مشددا على أن بلاده "ستواصل الدفاع بأعلى صوت عن القدس حتى لو صمت العالم بأسره".وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الأربعاء، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، لليوم الرابع على التوالي؛ وذلك تحت حراسة مشددة من قوات الأمن الإسرائيلية.وباشرت القوات الإسرائيلية بمحاصرة المصلين المعتكفين داخل المسجد القبلي، كما أبعدت النساء المعتكفات إلى مواقع بعيدة عن المسار، الذي يمر منه المستوطنين.

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أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن