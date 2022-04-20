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أردوغان: علاقاتنا مع إسرائيل شيء وقضية القدس شيء آخر
أردوغان: علاقاتنا مع إسرائيل شيء وقضية القدس شيء آخر
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الأحداث التي يشهدها المسجد الأقصى، مؤكدا أن هناك فرقا بين العلاقات التركية مع إسرائيل وقضية القدس. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T11:16+0000
2022-04-20T11:16+0000
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ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول أردوغان: "الخطوات التي نتخذها بشأن علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع إسرائيل شيء، وقضية القدس شيء آخر".ولفتت الوكالة إلى أن أردوغان أجرى اتصالات هاتفية خلال الأيام الماضية مع الفلسطينيين والإسرائيليين والأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأحداث التي تشهدها القدس.وتشهد القدس، منذ أيام، توترات نجم عنها اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين خلال تصديهم للمستوطنين الذين يقوم باقتحام باحات المسجد الأقصى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
أردوغان: علاقاتنا مع إسرائيل شيء وقضية القدس شيء آخر
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علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الأحداث التي يشهدها المسجد الأقصى، مؤكدا أن هناك فرقا بين العلاقات التركية مع إسرائيل وقضية القدس.
ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول أردوغان: "الخطوات التي نتخذها بشأن علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع إسرائيل شيء، وقضية القدس
شيء آخر".
وقال أردوغان: "من الواضح أن سبل الدفاع عن القضية الفلسطينية تمر عبر إقامة علاقة منطقية ومتوازنة مع إسرائيل".
ولفتت الوكالة إلى أن أردوغان أجرى اتصالات هاتفية خلال الأيام الماضية مع الفلسطينيين والإسرائيليين
والأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأحداث التي تشهدها القدس.
وتشهد القدس، منذ أيام، توترات نجم عنها اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية
وفلسطينيين خلال تصديهم للمستوطنين الذين يقوم باقتحام باحات المسجد الأقصى.