https://arabic.sputniknews.com/20220420/أردوغان-لهرتسوغ-مستاء-جدا-من-مقتل-وإصابة-فلسطينيين-في-الضفة-والأقصى-1061421251.html
أردوغان لهرتسوغ: "مستاء جدا" من مقتل وإصابة فلسطينيين في الضفة والأقصى
أردوغان لهرتسوغ: "مستاء جدا" من مقتل وإصابة فلسطينيين في الضفة والأقصى
أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أنه "مستاء جدا" من مقتل وإصابة فلسطينيين على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T15:55+0000
2022-04-20T15:55+0000
2022-04-20T15:55+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
إسرائيل
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أمس الثلاثاء، على وقع توترات متصاعدة تشهدها الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ بداية شهر رمضان، أسفرت عن إصابة مئات الفلسطينيين.وقال الرئيس التركي على تويتر إنه بحث مع هرتسوغ الأحداث الأخيرة التي تسببت فيها "بعض الجماعات الراديكالية الإسرائيلية وقوات الأمن".وأضاف أردوغان أنه أبلغ الرئيس الإسرائيلي بأن"المداهمات التي شنتها الجماعات المتعصبة" على المسجد الأقصى في الأيام الماضية وانتشار العنف في غزة أمر مزعج أيضا.وتابع أنه "شدد كذلك على ضرورة عدم السماح بأعمال استفزازية وتهديدات لوضع ومكانة المسجد الأقصى في هذه الفترة الحساسة".وشهدت العلاقات بين تركيا وتل أبيب تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من القطيعة والجفاء.وهذا التحسن عبر عن نفسه من خلال زيارة أجراها الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا الشهر الماضي بدعوة من أردوغان.
إسرائيل
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل
أردوغان لهرتسوغ: "مستاء جدا" من مقتل وإصابة فلسطينيين في الضفة والأقصى
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أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أنه "مستاء جدا" من مقتل وإصابة فلسطينيين على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أمس الثلاثاء، على وقع توترات متصاعدة تشهدها الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ بداية شهر رمضان، أسفرت عن إصابة مئات الفلسطينيين.
وقال الرئيس التركي
على تويتر إنه بحث مع هرتسوغ الأحداث الأخيرة التي تسببت فيها "بعض الجماعات الراديكالية الإسرائيلية وقوات الأمن".
وأضاف أردوغان أنه أبلغ الرئيس الإسرائيلي بأن"المداهمات التي شنتها الجماعات المتعصبة" على المسجد الأقصى في الأيام الماضية وانتشار العنف في غزة أمر مزعج أيضا.
وتابع أنه "شدد كذلك على ضرورة عدم السماح بأعمال استفزازية وتهديدات لوضع ومكانة المسجد الأقصى في هذه الفترة الحساسة".
وشهدت العلاقات بين تركيا وتل أبيب تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من القطيعة والجفاء.
وهذا التحسن عبر عن نفسه من خلال زيارة أجراها الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا الشهر الماضي بدعوة من أردوغان.