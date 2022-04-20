https://arabic.sputniknews.com/20220420/أقوى-صاروخ-نووي-في-العالم-تملكه-روسيا-1061408222.html
أقوى صاروخ نووي في العالم... تملكه روسيا
أقوى صاروخ نووي في العالم... تملكه روسيا
ذكرت جريدة أمريكية أن صاروخ "إر-36" الروسي الذي سماه خبراء حلف شمال الأطلسي "ساتان" (الشيطان) يستطيع أن يحمل 10 رؤوس نووية، على الأقل، إلى الولايات المتحدة... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T11:56+0000
2022-04-20T11:56+0000
2022-04-20T11:56+0000
سلاح روسيا
رصد عسكري
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و"إر-36" عائلة كاملة من الصواريخ التي دخل أولها الخدمة العسكرية عام 1966. أثار ظهور هذا الصاروخ ذعر الغرب لأن بإمكانه أن يبقى في موقعه المداري مدة طويلة قبل أن يهاجم هدفا محددا.وازداد الذعر عندما ظهر صاروخ جديد من هذا النوع، "إر-36إم" الذي يستطيع أن يحمل عدة رؤوس مدمرة نووية، أي أنه قادر على تدمير عدة أهداف دفعة واحدة.وأصبح الصاروخ الذي سماه الروس "فويفود" (أي القائد العسكري) أقوى صاروخ حربي في العالم. وكانت روسيا تملك في مارس/ آذار 2022، 46 صاروخا من هذا النوع حسب "ميليتري".وصنعت روسيا أخيرا صاروخا جديدا من نفس النوع أطلق عليه اسم "سارمات" وهو "الشيطان 2". وزعمت جريدة الأنباء العسكرية الأمريكية أن بمقدور صاروخ "سارمات" (وهو بديل "ساتان")، أن يمحو ولاية تكساس الأمريكية أو دولة كاملة بحجم فرنسا من وجه الأرض. ويمكن أن يحمل صاروخ "سارمات" رؤوسا مدمرة فرط صوتية لا يمكن لوسائط الدفاع الجوي الأمريكية أن تعترضها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, رصد عسكري
أقوى صاروخ نووي في العالم... تملكه روسيا
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ذكرت جريدة أمريكية أن صاروخ "إر-36" الروسي الذي سماه خبراء حلف شمال الأطلسي "ساتان" (الشيطان) يستطيع أن يحمل 10 رؤوس نووية، على الأقل، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكنه أن يقضي على صواريخ "مينيتمان" الأمريكية قبل أن تغادر مخابئها.
و"إر-36" عائلة كاملة من الصواريخ التي دخل أولها الخدمة العسكرية عام 1966. أثار ظهور هذا الصاروخ ذعر الغرب لأن بإمكانه أن يبقى في موقعه المداري مدة طويلة قبل أن يهاجم هدفا محددا.
وازداد الذعر عندما ظهر صاروخ جديد من هذا النوع، "إر-36إم" الذي يستطيع أن يحمل عدة رؤوس مدمرة نووية، أي أنه قادر على تدمير عدة أهداف دفعة واحدة.
وأصبح الصاروخ الذي سماه الروس "فويفود" (أي القائد العسكري) أقوى صاروخ حربي في العالم. وكانت روسيا تملك في مارس/ آذار 2022، 46 صاروخا من هذا النوع حسب
"ميليتري".
وصنعت روسيا أخيرا صاروخا جديدا من نفس النوع أطلق عليه اسم "سارمات" وهو "الشيطان 2". وزعمت جريدة الأنباء العسكرية الأمريكية أن بمقدور صاروخ "سارمات" (وهو بديل "ساتان")، أن يمحو ولاية تكساس الأمريكية أو دولة كاملة بحجم فرنسا من وجه الأرض. ويمكن أن يحمل صاروخ "سارمات" رؤوسا مدمرة فرط صوتية لا يمكن لوسائط الدفاع الجوي الأمريكية أن تعترضها.