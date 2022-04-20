https://arabic.sputniknews.com/20220420/أمريكا-تصدر-تحذيرا-أمنيا-لرعاياها-في-إسرائيل-1061429918.html
أمريكا تصدر تحذيرا أمنيا لرعاياها في إسرائيل
أمريكا تصدر تحذيرا أمنيا لرعاياها في إسرائيل
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، تحذيرا أمنيا لرعايها المقيمين في إسرائيل تضمن الامتناع عن دخول البلدة القديمة من مدينة القدس بحلول... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T21:47+0000
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وقالت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "يتم تذكير مواطني الولايات المتحدة (في إسرائيل) بالبقاء يقظين واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني حيث تحدث الحوادث الأمنية غالبا دون سابق إنذار".وتابعت: "البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة حسب الوضع السياسي والأحداث الأخيرة".وقالت إنه على خلفية "الهجمات الإرهابية الأخيرة (في إشارة لهجمات مسلحة نفذها فلسطينيون وردت إسرائيل بحملة اغتيالات واعتقالات بالضفة) وحقيقة أن البلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة كانت مواقع اشتباكات متكررة... لا يمكن لموظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم دخول البلدة القديمة بعد حلول الظلام ( من الغسق حتى الفجر) ويوم الجمعة".كما يشمل التحذير الأمريكي دخول مناطق باب العامود وباب الأسباط وباب الساهرة في مدينة القدس الشرقية.وقالت السفارة الأمريكية إن على المواطنين الأمريكيين أن يتابعوا الأخبار في وسائل الإعلام المحلية لمعرفة المناطق المضطربة، وتجنب كل المظاهرات والتجمعات الكبيرة، وجميع المناطق التي يوجد فيها تواجد مكثف للشرطة، واتباع تعليمات السلطات المحلية.وأضافت أنه تحسبا لسقوط صواريخ أو قذائف فإن عليهم التعرف على أقرب ملجأ أو منطقة محمية، واتباع تعليمات السلطات الإسرائيلية في هذا الخصوص.وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ من قطاع غزة وسقوطه في مستوطنة سديروت، ما تسبب في أضرار طفيفة بأحد المنازل، وإصابة بعض الإسرائيليين بحالة من الهلع.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/إطلاق-صاروخ-من-قطاع-غزة-يسقط-في-مستوطنة-سديروت-الإسرائيلية-1061428454.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, آخر أخبار القدس الأن
أمريكا تصدر تحذيرا أمنيا لرعاياها في إسرائيل
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أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، تحذيرا أمنيا لرعايها المقيمين في إسرائيل تضمن الامتناع عن دخول البلدة القديمة من مدينة القدس بحلول الظلام.
وقالت السفارة الأمريكية
لدى إسرائيل في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "يتم تذكير مواطني الولايات المتحدة (في إسرائيل) بالبقاء يقظين واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني حيث تحدث الحوادث الأمنية غالبا دون سابق إنذار".
وتابعت: "البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة حسب الوضع السياسي والأحداث الأخيرة".
وقالت إنه على خلفية "الهجمات الإرهابية الأخيرة (في إشارة لهجمات مسلحة نفذها فلسطينيون وردت إسرائيل بحملة اغتيالات واعتقالات بالضفة) وحقيقة أن البلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة كانت مواقع اشتباكات متكررة... لا يمكن لموظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم دخول البلدة القديمة بعد حلول الظلام ( من الغسق حتى الفجر) ويوم الجمعة".
كما يشمل التحذير الأمريكي دخول مناطق باب العامود وباب الأسباط وباب الساهرة في مدينة القدس الشرقية.
وقالت السفارة الأمريكية إن على المواطنين الأمريكيين أن يتابعوا الأخبار في وسائل الإعلام المحلية لمعرفة المناطق المضطربة، وتجنب كل المظاهرات والتجمعات الكبيرة، وجميع المناطق التي يوجد فيها تواجد مكثف للشرطة، واتباع تعليمات السلطات المحلية.
وأضافت أنه تحسبا لسقوط صواريخ أو قذائف فإن عليهم التعرف على أقرب ملجأ أو منطقة محمية، واتباع تعليمات السلطات الإسرائيلية في هذا الخصوص.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي
إطلاق صاروخ من قطاع غزة وسقوطه في مستوطنة سديروت، ما تسبب في أضرار طفيفة بأحد المنازل، وإصابة بعض الإسرائيليين بحالة من الهلع.