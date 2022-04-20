https://arabic.sputniknews.com/20220420/أنقرة-لقاء-بوتين-وزيلينسكي-ممكن-حال-توفرت-الشروط-ولكن-يصعب-تحديد-موعد-1061428332.html

أنقرة: لقاء بوتين وزيلينسكي ممكن حال توفرت الشروط ولكن يصعب تحديد موعد

أنقرة: لقاء بوتين وزيلينسكي ممكن حال توفرت الشروط ولكن يصعب تحديد موعد

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن اقتراح لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي في تركيا لا يزال مطروحًا على الطاولة، منوها إلى... 20.04.2022, سبوتنيك عربي

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وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع "سي إن إن" التركية، ردا على سؤال من الصحفي: "نعم، لا يزال على الطاولة".وتابع: "من الصعب الآن التحدث عن توقيت الاجتماع، لكننا نأمل حقًا أن يحدث هذا قريبًا جدًا"، مضيفًا أن الاجتماع يمكن أن يعقد "في أي لحظة".وفي السياق، قال جاويش أوغلو: "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اتصال نشط مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي لتنظيم اجتماعهما، وعرض القيام بذلك "في أقرب وقت ممكن".وعن آفاق انتهاء الحرب، قال وزير الخارجية التركي: "أنا شخصياً لم أتوقع أن يستمر الوضع طويلاً، خاصة بعد الاجتماع في إسطنبول، لكن في اجتماع وزراء خارجية الناتو، اكتشفت بنفسي أن الوضع سيستمر".وردا على ما إذا كان الناتو مهتمًا باستمرار الوضع الراهن، قال جاويش أوغلو إن "هناك قوى من ذلك النوع. إنهم يريدون المزيد من الضعف لروسيا. لكن من يدفع الثمن؟ أوكرانيا".

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