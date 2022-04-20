إسرائيل تفرض إغلاقا عاما على الضفة والمعابر مع غزة
© REUTERS / MOHAMAD TOROKMANحاجز قلنديا بالقرب من رام الله، للعبور إلى البلدة القديمة في القدس، للوصول إلى المسجد الأقصى، الضفة الغربية، فلسطين 23 أبريل 2021
أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيفرض حالة من الإغلاق العام على الضفة الغربية وغلق المعابر مع قطاع غزة من الخميس إلى السبت.
وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، أنه في ظل حالة التوتر السائدة بين الفلسطينيين والشرطة والجيش الإسرائيليين، قرر الجيش الإسرائيلي أنه سيفرض حالة من الإغلاق العام على الضفة الغربية وغلق المعابر مع قطاع غزة من الخميس إلى السبت.
סגר יוטל על יו"ש והמעברים ברצועה ממחר ועד מוצאי שבת https://t.co/l493FrmgoK— עכשיו 14 (@Now14Israel) April 20, 2022
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن ذلك بناء على تقييم أمني، وبحسب التوجيهات السياسية والعسكرية في البلاد.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيتم فرض إغلاق عام على الضفة الغربية وأيضا على المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، بداية من غد الخميس، الساعة الخامسة مساء، وحتى يوم السبت المقبل.
وفي سياق متصل، اشتبك الآلاف من المستوطنين مع الشرطة الإسرائيلية بعد منع "مسيرة الأعلام" من المرور إلى المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء.
מאות משתתפים הגיעו לצעדת הדגלים בירושלים. רבים ניסו להגיע לשער שכם בניגוד להנחיות המשטרה - ונהדפו • למרות המתיחות - לא היו מעצרים כלל. הדיווח של @SuleimanMas1 מכיכר צה"ל ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/VCZmkIbpCz— כאן חדשות (@kann_news) April 20, 2022
وذكرت القناة العبرية الـ 14، أن الآلاف من حاملي الأعلام الإسرائيلية حاولوا اختراق السياج والحواجز التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية، بهدف الوصول إلى باب العامود، ومنه إلى ساحة البراق في المسجد الأقصى.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن مسيرة الأعلام يقودها عضو الكنيست اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، وهي الآن في محيط شارع يافا في مدينة القدس المحتلة، وتنوي التوجه نحو باب العامود ومنه إلى ساحة البراق، حيث اشتبك المستوطنون مع الشرطة التي حاولت منعهم من المرور، رغم مرور العشرات منهم، فعليا.
צעדת הדגלים בירושלים | מאות בני אדם מנסים לפרוץ בכוח את הגדר על מנת לעבור לשער שכם@BittonRosen @shnaiderman_ pic.twitter.com/caXMwHGATK— עכשיו 14 (@Now14Israel) April 20, 2022
ومساء أمس الثلاثاء، قرر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إغلاق المسجد الأقصى أمام "صعود" اليهود أو استباحة اليهود لباحات المسجد، بداية من يوم الجمعة المقبل، وحتى نهاية شهر رمضان.
ونقلت القناة السابعة العبرية على موقعها الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين، أن قرار إغلاق المسجد الأقصى أمام اليهود جاء بعد مشاورات أجراها نفتالي بينيت على خلفية نشوب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين في محيط المسجد الأقصى.