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إسرائيل تفرض إغلاقا عاما على الضفة والمعابر مع غزة
إسرائيل تفرض إغلاقا عاما على الضفة والمعابر مع غزة
أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيفرض حالة من الإغلاق العام على الضفة الغربية وغلق المعابر مع قطاع غزة من الخميس إلى السبت. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T18:04+0000
2022-04-20T18:04+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، أنه في ظل حالة التوتر السائدة بين الفلسطينيين والشرطة والجيش الإسرائيليين، قرر الجيش الإسرائيلي أنه سيفرض حالة من الإغلاق العام على الضفة الغربية وغلق المعابر مع قطاع غزة من الخميس إلى السبت.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن ذلك بناء على تقييم أمني، وبحسب التوجيهات السياسية والعسكرية في البلاد.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيتم فرض إغلاق عام على الضفة الغربية وأيضا على المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، بداية من غد الخميس، الساعة الخامسة مساء، وحتى يوم السبت المقبل.وفي سياق متصل، اشتبك الآلاف من المستوطنين مع الشرطة الإسرائيلية بعد منع "مسيرة الأعلام" من المرور إلى المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء.وذكرت القناة العبرية الـ 14، أن الآلاف من حاملي الأعلام الإسرائيلية حاولوا اختراق السياج والحواجز التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية، بهدف الوصول إلى باب العامود، ومنه إلى ساحة البراق في المسجد الأقصى.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن مسيرة الأعلام يقودها عضو الكنيست اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، وهي الآن في محيط شارع يافا في مدينة القدس المحتلة، وتنوي التوجه نحو باب العامود ومنه إلى ساحة البراق، حيث اشتبك المستوطنون مع الشرطة التي حاولت منعهم من المرور، رغم مرور العشرات منهم، فعليا.ومساء أمس الثلاثاء، قرر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إغلاق المسجد الأقصى أمام "صعود" اليهود أو استباحة اليهود لباحات المسجد، بداية من يوم الجمعة المقبل، وحتى نهاية شهر رمضان.ونقلت القناة السابعة العبرية على موقعها الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين، أن قرار إغلاق المسجد الأقصى أمام اليهود جاء بعد مشاورات أجراها نفتالي بينيت على خلفية نشوب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين في محيط المسجد الأقصى.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل تفرض إغلاقا عاما على الضفة والمعابر مع غزة

18:04 GMT 20.04.2022
© REUTERS / MOHAMAD TOROKMANحاجز قلنديا بالقرب من رام الله، للعبور إلى البلدة القديمة في القدس، للوصول إلى المسجد الأقصى، الضفة الغربية، فلسطين 23 أبريل 2021
حاجز قلنديا بالقرب من رام الله، للعبور إلى البلدة القديمة في القدس، للوصول إلى المسجد الأقصى، الضفة الغربية، فلسطين 23 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN
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أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيفرض حالة من الإغلاق العام على الضفة الغربية وغلق المعابر مع قطاع غزة من الخميس إلى السبت.
وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، أنه في ظل حالة التوتر السائدة بين الفلسطينيين والشرطة والجيش الإسرائيليين، قرر الجيش الإسرائيلي أنه سيفرض حالة من الإغلاق العام على الضفة الغربية وغلق المعابر مع قطاع غزة من الخميس إلى السبت.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن ذلك بناء على تقييم أمني، وبحسب التوجيهات السياسية والعسكرية في البلاد.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيتم فرض إغلاق عام على الضفة الغربية وأيضا على المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، بداية من غد الخميس، الساعة الخامسة مساء، وحتى يوم السبت المقبل.
وفي سياق متصل، اشتبك الآلاف من المستوطنين مع الشرطة الإسرائيلية بعد منع "مسيرة الأعلام" من المرور إلى المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء.
وذكرت القناة العبرية الـ 14، أن الآلاف من حاملي الأعلام الإسرائيلية حاولوا اختراق السياج والحواجز التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية، بهدف الوصول إلى باب العامود، ومنه إلى ساحة البراق في المسجد الأقصى.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن مسيرة الأعلام يقودها عضو الكنيست اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، وهي الآن في محيط شارع يافا في مدينة القدس المحتلة، وتنوي التوجه نحو باب العامود ومنه إلى ساحة البراق، حيث اشتبك المستوطنون مع الشرطة التي حاولت منعهم من المرور، رغم مرور العشرات منهم، فعليا.
ومساء أمس الثلاثاء، قرر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إغلاق المسجد الأقصى أمام "صعود" اليهود أو استباحة اليهود لباحات المسجد، بداية من يوم الجمعة المقبل، وحتى نهاية شهر رمضان.
ونقلت القناة السابعة العبرية على موقعها الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين، أن قرار إغلاق المسجد الأقصى أمام اليهود جاء بعد مشاورات أجراها نفتالي بينيت على خلفية نشوب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين في محيط المسجد الأقصى.
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