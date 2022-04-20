https://arabic.sputniknews.com/20220420/إسرائيل-تفرض-إغلاقا-عاما-على-الضفة-والمعابر-مع-غزة---1061424862.html

إسرائيل تفرض إغلاقا عاما على الضفة والمعابر مع غزة

إسرائيل تفرض إغلاقا عاما على الضفة والمعابر مع غزة

أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيفرض حالة من الإغلاق العام على الضفة الغربية وغلق المعابر مع قطاع غزة من الخميس إلى السبت. 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T18:04+0000

2022-04-20T18:04+0000

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العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، أنه في ظل حالة التوتر السائدة بين الفلسطينيين والشرطة والجيش الإسرائيليين، قرر الجيش الإسرائيلي أنه سيفرض حالة من الإغلاق العام على الضفة الغربية وغلق المعابر مع قطاع غزة من الخميس إلى السبت.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن ذلك بناء على تقييم أمني، وبحسب التوجيهات السياسية والعسكرية في البلاد.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيتم فرض إغلاق عام على الضفة الغربية وأيضا على المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، بداية من غد الخميس، الساعة الخامسة مساء، وحتى يوم السبت المقبل.وفي سياق متصل، اشتبك الآلاف من المستوطنين مع الشرطة الإسرائيلية بعد منع "مسيرة الأعلام" من المرور إلى المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء.وذكرت القناة العبرية الـ 14، أن الآلاف من حاملي الأعلام الإسرائيلية حاولوا اختراق السياج والحواجز التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية، بهدف الوصول إلى باب العامود، ومنه إلى ساحة البراق في المسجد الأقصى.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن مسيرة الأعلام يقودها عضو الكنيست اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، وهي الآن في محيط شارع يافا في مدينة القدس المحتلة، وتنوي التوجه نحو باب العامود ومنه إلى ساحة البراق، حيث اشتبك المستوطنون مع الشرطة التي حاولت منعهم من المرور، رغم مرور العشرات منهم، فعليا.ومساء أمس الثلاثاء، قرر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إغلاق المسجد الأقصى أمام "صعود" اليهود أو استباحة اليهود لباحات المسجد، بداية من يوم الجمعة المقبل، وحتى نهاية شهر رمضان.ونقلت القناة السابعة العبرية على موقعها الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين، أن قرار إغلاق المسجد الأقصى أمام اليهود جاء بعد مشاورات أجراها نفتالي بينيت على خلفية نشوب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين في محيط المسجد الأقصى.

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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة