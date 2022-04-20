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إسرائيل تلغي الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة
إسرائيل تلغي الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة
أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن إلغاء قرار الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T11:53+0000
2022-04-20T11:53+0000
إسرائيل
فيروس كورونا
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وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، إنه "نظرًا لانخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، سيتم إلغاء الالتزام بارتداء الكمامة داخل الأماكن المغلقة".وأضاف البيان أن القرار يستثنى منه الأماكن التي ترتفع فيها احتمالية الإصابة مثل المستشفيات، ودور رعاية المسنين، والمطاارت.يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، اتخذت إسرائيل قرارا بالسماح للسائحين غير الملقحين بدخول البلاد بداية مارس/ آذار دون تلقيح.ولكن أكدت على ضرورة إجراء فحص كورونا "PCR"، قبل الوصول إلى البلاد.
إسرائيل
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إسرائيل, فيروس كورونا

إسرائيل تلغي الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة

11:53 GMT 20.04.2022
© AP Photo / Oded Baliltyالحجر الصحي في تل-أبيب، انتشار فيروس كورونا في إسرائيل، مارس 2020
الحجر الصحي في تل-أبيب، انتشار فيروس كورونا في إسرائيل، مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Oded Balilty
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أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن إلغاء قرار الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، إنه "نظرًا لانخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، سيتم إلغاء الالتزام بارتداء الكمامة داخل الأماكن المغلقة".
وأضاف البيان أن القرار يستثنى منه الأماكن التي ترتفع فيها احتمالية الإصابة مثل المستشفيات، ودور رعاية المسنين، والمطاارت.
وأوضح أن "هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مساء يوم السبت 23 أبريل/نيسان 2022، عند الساعة 20:00 مساء"، بعد مصادقة لجنة الصحة بالكنيست عليه.
يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، اتخذت إسرائيل قرارا بالسماح للسائحين غير الملقحين بدخول البلاد بداية مارس/ آذار دون تلقيح.
ولكن أكدت على ضرورة إجراء فحص كورونا "PCR"، قبل الوصول إلى البلاد.
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