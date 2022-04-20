https://arabic.sputniknews.com/20220420/إصابة-3-مستوطنين-بـالهلع-جراء-سقوط-صاروخ-من-غزة-في-مستوطنة-سديروت-الإسرائيلية-1061430178.html
إصابة 3 مستوطنين بـ"الهلع" جراء سقوط صاروخ من غزة في مستوطنة سديروت الإسرائيلية
إصابة 3 مستوطنين بـ"الهلع" جراء سقوط صاروخ من غزة في مستوطنة سديروت الإسرائيلية
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بإصابة 3 مستوطنين بـ"الهلع" جراء سقوط صاروخ من قطاع غزة في مستوطنة سديروت الإسرائيلية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T22:00+0000
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وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، أن 3 مستوطنين أصيبوا بالهلع والقلق ونقلتهم طواقم نجمة داود الحمراء إلى مستشفى برزيلاي في مستوطنة أشكلون، شمال قطاع غزة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من مساء الأربعاء، سقوط صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية قريبة.وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "تفعيل صافرات الإنذار قبل قليل في منطقة غلاف غزة بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في مستوطنة سديروت ولم يتم اعتراضه بواسطة منظومة القبة الحديدية، على ما نقلت القناة "13" الإسرائيلية.فيما نشرت وسائل إعلام عبرية وناشطون على مواقع التواصل صورا تظهر أضرارا طفيفة لحقت بأحد المنازل وسيارة في المستوطنة جراء سقوط الصاروخ.وهذا هو الصاروخ الثاني الذي يتم إطلاقه من قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري، على وقع تزايد التوترات في القدس والمسجد الأقصى.ومساء الاثنين الماضي، اعترضت منظومة القبة الحديدية صاروخا تم إطلاقه من القطاع، وردا على ذلك قصفت مقاتلات الجيش الإسرائيلي مواقع عسكرية تابعة لحركة "حماس" في غزة.
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
إصابة 3 مستوطنين بـ"الهلع" جراء سقوط صاروخ من غزة في مستوطنة سديروت الإسرائيلية
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بإصابة 3 مستوطنين بـ"الهلع" جراء سقوط صاروخ من قطاع غزة في مستوطنة سديروت الإسرائيلية.
وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، أن 3 مستوطنين أصيبوا بالهلع والقلق ونقلتهم طواقم نجمة داود الحمراء إلى مستشفى برزيلاي في مستوطنة أشكلون، شمال قطاع غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من مساء الأربعاء، سقوط صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية
قريبة.
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "تفعيل صافرات الإنذار قبل قليل في منطقة غلاف غزة بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في مستوطنة سديروت ولم يتم اعتراضه بواسطة منظومة القبة الحديدية، على ما نقلت القناة "13" الإسرائيلية.
فيما نشرت وسائل إعلام عبرية وناشطون على مواقع التواصل صورا تظهر أضرارا طفيفة لحقت بأحد المنازل وسيارة في المستوطنة جراء سقوط الصاروخ.
وهذا هو الصاروخ الثاني الذي يتم إطلاقه من قطاع غزة
خلال الأسبوع الجاري، على وقع تزايد التوترات في القدس والمسجد الأقصى.
ومساء الاثنين الماضي، اعترضت منظومة القبة الحديدية صاروخا تم إطلاقه من القطاع، وردا على ذلك قصفت مقاتلات الجيش الإسرائيلي مواقع عسكرية تابعة لحركة "حماس" في غزة.