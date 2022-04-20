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https://arabic.sputniknews.com/20220420/إعلام-الصين-والهند-تحبطان-الخطط-الغربية-لـ-خنق-روسيا-1061421035.html
إعلام: الصين والهند تحبطان الخطط الغربية لـ "خنق" روسيا
إعلام: الصين والهند تحبطان الخطط الغربية لـ "خنق" روسيا
أشار تقرير إعلامي إلى أن الصين والهند أحبطتا خطط الولايات المتحدة وأوروبا لـ "خنق" الاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T15:54+0000
2022-04-20T15:54+0000
روسيا
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وبحسب ما نشر بن وينك على موقع "Business Insider"، فإنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، حاولت الدول الغربية استخدام العقوبات للإضرار بصناعة الطاقة في موسكو، لكن هذه الإجراءات لم تكن فعالة.وبحسب المؤلف، فإن "الكرملين لم يشعر بالضغط الذي كانت تعتمد عليه واشنطن. جزء من اللوم في ذلك يقع على عاتق الهند والصين".وأشار الصحفي إلى أن الدول الأوروبية لا تقل اعتمادا من آسيا على موسكو، التي تزودها باستمرار بكميات كبيرة من الطاقة. لهذا السبب، يصعب على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، على عكس الولايات المتحدة، قطع العلاقات الاقتصادية معها. ويجادل وينك بأن رفض شراء الغاز الروسي سيؤدي على الفور إلى أزمة بسبب ارتفاع تكلفة المنتجات الصناعية المنتجة في هذه الدول.وختم بالقول: "بالطبع، مقاييس الغرب بعيدة عن الكمال. وفقا لتوقعات الخبراء، ستكسب موسكو 321 مليار دولار من صادرات الوقود في عام 2022 إذا كانت أسواق المبيعات الحالية متاحة لها".
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إعلام: الصين والهند تحبطان الخطط الغربية لـ "خنق" روسيا

15:54 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Valeriy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
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أشار تقرير إعلامي إلى أن الصين والهند أحبطتا خطط الولايات المتحدة وأوروبا لـ "خنق" الاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وبحسب ما نشر بن وينك على موقع "Business Insider"، فإنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، حاولت الدول الغربية استخدام العقوبات للإضرار بصناعة الطاقة في موسكو، لكن هذه الإجراءات لم تكن فعالة.
وبحسب المؤلف، فإن "الكرملين لم يشعر بالضغط الذي كانت تعتمد عليه واشنطن. جزء من اللوم في ذلك يقع على عاتق الهند والصين".

ووفقا له، بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، اتخذت القوتان الآسيويتان القويتان موقفا محايدا ولم تؤيدا القيود من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وشكا فينك من أن بكين ونيودلهي لم تحافظا على العلاقات مع موسكو فحسب، بل واصلتا أيضا التجارة معها وشراء الطاقة، حيث زادت الهند، على وجه الخصوص، بشكل كبير من وارداتها من النفط الروسي واشترت نحو 13 مليون برميل خلال الشهر الماضي بسعر مغر. وتقول المقالة إن الصين تظل أيضا الشريك التجاري الأكبر لروسيا، كما كان من قبل.

وأشار الصحفي إلى أن الدول الأوروبية لا تقل اعتمادا من آسيا على موسكو، التي تزودها باستمرار بكميات كبيرة من الطاقة. لهذا السبب، يصعب على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، على عكس الولايات المتحدة، قطع العلاقات الاقتصادية معها. ويجادل وينك بأن رفض شراء الغاز الروسي سيؤدي على الفور إلى أزمة بسبب ارتفاع تكلفة المنتجات الصناعية المنتجة في هذه الدول.
وختم بالقول: "بالطبع، مقاييس الغرب بعيدة عن الكمال. وفقا لتوقعات الخبراء، ستكسب موسكو 321 مليار دولار من صادرات الوقود في عام 2022 إذا كانت أسواق المبيعات الحالية متاحة لها".
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