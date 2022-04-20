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https://arabic.sputniknews.com/20220420/إعلام-بريطاني-يكشف-عن-رد-فعل-عائلة-رونالدو-على-جماهير-ليفربول-1061410210.html
إعلام بريطاني يكشف عن رد فعل عائلة رونالدو على جماهير ليفربول
إعلام بريطاني يكشف عن رد فعل عائلة رونالدو على جماهير ليفربول
كشفت صحيفة "ذا ميرور"، اليوم الأربعاء، عن رد فعل عائلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، على لفتة جماهير ليفربول في عزائها لوفاة طفله. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T12:27+0000
2022-04-20T12:27+0000
رياضة
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ووفقا للصحيفة، "قامت عائلة كريستيانو رونالدو بتقديم الشكر لجماهير ليفربول على إظهار دعمهم بعد وفاة الطفل الرضيع".وخصص جمهور ليفربول، الدقيقة 7 من مباراة فريقهم ضد مانشستر يونايتد، أمس الثلاثاء، للتصفيق "للدون" كريستيانو الغائب عن اللقاء، لمساندته بعد وفاة نجله خلال عملية ولادته.وأعلن كريستيانو رونالدو، يوم الإثنين، الماضي، وفاة نجله خلال ولادته، بينما تم ميلاد توأمته، وهو ما أجبره على الغياب عن المباراة.
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رياضة

إعلام بريطاني يكشف عن رد فعل عائلة رونالدو على جماهير ليفربول

12:27 GMT 20.04.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFFجماهير ليفربول
جماهير ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFF
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كشفت صحيفة "ذا ميرور"، اليوم الأربعاء، عن رد فعل عائلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، على لفتة جماهير ليفربول في عزائها لوفاة طفله.
ووفقا للصحيفة، "قامت عائلة كريستيانو رونالدو بتقديم الشكر لجماهير ليفربول على إظهار دعمهم بعد وفاة الطفل الرضيع".
وخصص جمهور ليفربول، الدقيقة 7 من مباراة فريقهم ضد مانشستر يونايتد، أمس الثلاثاء، للتصفيق "للدون" كريستيانو الغائب عن اللقاء، لمساندته بعد وفاة نجله خلال عملية ولادته.
وأعلن كريستيانو رونالدو، يوم الإثنين، الماضي، وفاة نجله خلال ولادته، بينما تم ميلاد توأمته، وهو ما أجبره على الغياب عن المباراة.
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