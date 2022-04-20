https://arabic.sputniknews.com/20220420/إعلام-نائبة-في-الكنيست-تصف-بينيت-بالجبان-بعد-منع-مسيرة-الأعلام-من-دخول-القدس-الشرقية-1061423551.html
إعلام: نائبة في الكنيست تصف بينيت بالجبان بعد منع "مسيرة الأعلام" من دخول القدس الشرقية
إعلام: نائبة في الكنيست تصف بينيت بالجبان بعد منع "مسيرة الأعلام" من دخول القدس الشرقية
وصفت النائبة في الكنيست الإسرائيلي ماي غولان، رئيس الوزراء نفتالي بينيت بالجبان والمسكين، بعدما منعت الشرطة مسيرة نظمها متطرفون يهود من الوصول للقدس الشرقية... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T17:06+0000
2022-04-20T17:06+0000
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إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
نفتالي بينيت
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وقالت غولان في تغريدة في حسابها على تويتر، مساء اليوم الأربعاء، (مخاطبةً بينيت دون تسميته): "أيها الجبان المسكين..لا يمكن لسياسي صغير مثلك أن يعرض الدولة اليهودية الوحيدة التي لدينا للخطر ويمنع حرية الحركة لليهود في عاصمتنا. سوف نتذكر الضرر الذي تسببه لنا إلى الأبد".وقالت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي إن غولان كانت تقصد بينيت في تغريدتها.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أغلقت الشرطة الإسرائيلية الطريق أمام مئات من المتطرفين اليهود في "مسيرة الأعلام" التي كانت تستهدف الوصول إلى القدس الشرقية.وانطلقت المسيرة التي شاركت فيها غولان وعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير من ميدان صفرا في القدس الشرقية باتجاه منطقة باب العامود في القدس الشرقية المحتلة.وتقدم منظمو المسيرة، أمس الثلاثاء، بطلب للشرطة الإسرائيلية للحصول على تصريح بتنظيمها، وهو ما لم تسمح به الشرطة.وتشهد القدس الشرقية توترا متزايدا منذ مطلع شهر رمضان الجاري، على خلفية اقتحامات ينفذها المستوطنون للمسجد الأقصى ومواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت, آخر أخبار القدس الأن
إعلام: نائبة في الكنيست تصف بينيت بالجبان بعد منع "مسيرة الأعلام" من دخول القدس الشرقية
17:06 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 17:17 GMT 20.04.2022) تابعنا عبر
وصفت النائبة في الكنيست الإسرائيلي ماي غولان، رئيس الوزراء نفتالي بينيت بالجبان والمسكين، بعدما منعت الشرطة مسيرة نظمها متطرفون يهود من الوصول للقدس الشرقية والمرور بمنطقة باب العامود.
وقالت غولان في تغريدة في حسابها على تويتر، مساء اليوم الأربعاء، (مخاطبةً بينيت دون تسميته): "أيها الجبان المسكين..لا يمكن لسياسي صغير مثلك أن يعرض الدولة اليهودية الوحيدة التي لدينا للخطر ويمنع حرية الحركة لليهود في عاصمتنا. سوف نتذكر الضرر الذي تسببه لنا إلى الأبد".
وقالت القناة السابعة
في التلفزيون الإسرائيلي إن غولان كانت تقصد بينيت في تغريدتها.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أغلقت الشرطة الإسرائيلية الطريق أمام مئات من المتطرفين اليهود في "مسيرة الأعلام" التي كانت تستهدف الوصول إلى القدس الشرقية.
وانطلقت المسيرة التي شاركت فيها غولان وعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير من ميدان صفرا في القدس الشرقية باتجاه منطقة باب العامود في القدس الشرقية المحتلة.
وتقدم منظمو المسيرة، أمس الثلاثاء، بطلب للشرطة الإسرائيلية للحصول على تصريح بتنظيمها، وهو ما لم تسمح به الشرطة.
وتشهد القدس الشرقية توترا متزايدا منذ مطلع شهر رمضان الجاري، على خلفية اقتحامات ينفذها المستوطنون للمسجد الأقصى ومواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين.