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https://arabic.sputniknews.com/20220420/إغلاق-مضيق-البوسفور-أمام-عبور-السفن-في-كلا-الاتجاهين--1061401058.html
إغلاق مضيق البوسفور أمام عبور السفن في كلا الاتجاهين
إغلاق مضيق البوسفور أمام عبور السفن في كلا الاتجاهين
أعلنت السلطات التركية، إغلاق مضيق البوسفور أمام عبور السفن في كلا الاتجاهين بسبب الضباب الكثيف. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T09:15+0000
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مضيق البوسفور
غلق
سفن
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وصرحت المديرية العامة لسلامة السواحل في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه تم إغلاق المضيق من جهة الشمال إلى الجنوب اعتبارا من الساعة 02.00 بالتوقيت المحلي، ومن الجنوب إلى الشمال اعتبارا من الساعة 06.15 صباحا (GMT+3).وقالت إن إغلاق المضيق حتى إشعار آخر جاء بسبب الضباب الكثيف. ​​​​​​​
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مضيق البوسفور, غلق, سفن

إغلاق مضيق البوسفور أمام عبور السفن في كلا الاتجاهين

09:15 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko / الذهاب إلى بنك الصوريخوت تشارك في سباق القوارب الشراعية، الذي يقام في إطار المشروع السياحي "الطوق الذهبي لمملكة البوسفور" في مضيق كيرتش
يخوت تشارك في سباق القوارب الشراعية، الذي يقام في إطار المشروع السياحي الطوق الذهبي لمملكة البوسفور في مضيق كيرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko
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أعلنت السلطات التركية، إغلاق مضيق البوسفور أمام عبور السفن في كلا الاتجاهين بسبب الضباب الكثيف.
وصرحت المديرية العامة لسلامة السواحل في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه تم إغلاق المضيق من جهة الشمال إلى الجنوب اعتبارا من الساعة 02.00 بالتوقيت المحلي، ومن الجنوب إلى الشمال اعتبارا من الساعة 06.15 صباحا (GMT+3).
وقالت إن إغلاق المضيق حتى إشعار آخر جاء بسبب الضباب الكثيف. ​​​​​​​
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