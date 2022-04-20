https://arabic.sputniknews.com/20220420/إغلاق-مضيق-البوسفور-أمام-عبور-السفن-في-كلا-الاتجاهين--1061401058.html
إغلاق مضيق البوسفور أمام عبور السفن في كلا الاتجاهين
إغلاق مضيق البوسفور أمام عبور السفن في كلا الاتجاهين
أعلنت السلطات التركية، إغلاق مضيق البوسفور أمام عبور السفن في كلا الاتجاهين بسبب الضباب الكثيف. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T09:15+0000
2022-04-20T09:15+0000
2022-04-20T09:15+0000
مضيق البوسفور
غلق
سفن
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وصرحت المديرية العامة لسلامة السواحل في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه تم إغلاق المضيق من جهة الشمال إلى الجنوب اعتبارا من الساعة 02.00 بالتوقيت المحلي، ومن الجنوب إلى الشمال اعتبارا من الساعة 06.15 صباحا (GMT+3).وقالت إن إغلاق المضيق حتى إشعار آخر جاء بسبب الضباب الكثيف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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مضيق البوسفور, غلق, سفن
إغلاق مضيق البوسفور أمام عبور السفن في كلا الاتجاهين
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أعلنت السلطات التركية، إغلاق مضيق البوسفور أمام عبور السفن في كلا الاتجاهين بسبب الضباب الكثيف.
وصرحت المديرية العامة لسلامة السواحل في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه تم إغلاق المضيق من جهة الشمال إلى الجنوب اعتبارا من الساعة 02.00 بالتوقيت المحلي، ومن الجنوب إلى الشمال اعتبارا من الساعة 06.15 صباحا (GMT+3).
وقالت إن إغلاق المضيق حتى إشعار آخر جاء بسبب الضباب الكثيف.