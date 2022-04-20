https://arabic.sputniknews.com/20220420/إندونيسيا-تقول-إن-بعض-أعضاء-بمجموعة-العشرين-قلقون-من-التبعات-الاقتصادية-للعقوبات-المفروضة-على-روسيا-1061429339.html
إندونيسيا تقول إن بعض أعضاء بمجموعة العشرين قلقون من التبعات الاقتصادية للعقوبات المفروضة على روسيا
إندونيسيا تقول إن بعض أعضاء بمجموعة العشرين قلقون من التبعات الاقتصادية للعقوبات المفروضة على روسيا
قالت إندونيسيا، الرئيس الحالي لقمة مجموعة العشرين، إن العديد من أعضاء المجموعة أعربوا عن مخاوفهم بشأن العواقب الاقتصادية من العقوبات الغربية على روسيا. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T21:11+0000
2022-04-20T21:11+0000
2022-04-20T21:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مجموعة العشرين
روسيا
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واشنطن، 20 أبريل - سبوتنيك. وأوضح وزير المالية الإندونيسي، سري مولياني، أن هناك بعض الدول في مجموعة العشرين قد أعربوا عن تخوفهم من العواقب الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية، في وقت يرفض الحلفاء الغربيون المشاركة الروسية في بعض فعاليات القمة.وجاءت تصريحات الوزير الإندونيسي خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنك المركزي، اليوم الأربعاء، حيث صرح سري مولياني، الذي يتولى، حاليا، رئاسة مجموعة العشرين، خلال مؤتمر صحفي، قائلا:"أعرب بعض الأعضاء عن مخاوفهم من التبعات الاقتصادية للعقوبات. من المثير للاهتمام أنه على الرغم من وجود إدانة قوية في هذه الحالة للحرب في أوكرانيا من قبل روسيا، إلا أن جميع الأعضاء يؤكدون تماما حاجتنا إلى الاستمرار في الحفاظ على تعاون مجموعة العشرين وأهمية التعددية".وردا على سؤال عما إذا كان الانسحاب من جانب الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، الذي حدث خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية، سيكون له تأثير على منتدى مجموعة العشرين، أكد سري مولياني، وزير المالية الإندونيسي، ثقته من أن هذا لن يقوض التعاون وكذلك دور منتدى مجموعة العشرين".
https://arabic.sputniknews.com/20220420/الخارجية-الروسية-تحمل-القوات-الأوكرانية-مسؤولية-الوضع-الإنساني-في-أوكرانيا-1061421564.html
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مجموعة العشرين, روسيا
إندونيسيا تقول إن بعض أعضاء بمجموعة العشرين قلقون من التبعات الاقتصادية للعقوبات المفروضة على روسيا
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قالت إندونيسيا، الرئيس الحالي لقمة مجموعة العشرين، إن العديد من أعضاء المجموعة أعربوا عن مخاوفهم بشأن العواقب الاقتصادية من العقوبات الغربية على روسيا.
واشنطن، 20 أبريل - سبوتنيك
. وأوضح وزير المالية الإندونيسي، سري مولياني، أن هناك بعض الدول في مجموعة العشرين قد أعربوا عن تخوفهم من العواقب الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا
، على خلفية الأزمة الأوكرانية، في وقت يرفض الحلفاء الغربيون المشاركة الروسية في بعض فعاليات القمة.
وجاءت تصريحات الوزير الإندونيسي خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنك المركزي، اليوم الأربعاء، حيث صرح سري مولياني، الذي يتولى، حاليا، رئاسة مجموعة العشرين، خلال مؤتمر صحفي، قائلا:
"أعرب بعض الأعضاء عن مخاوفهم من التبعات الاقتصادية للعقوبات. من المثير للاهتمام أنه على الرغم من وجود إدانة قوية في هذه الحالة للحرب في أوكرانيا من قبل روسيا، إلا أن جميع الأعضاء يؤكدون تماما حاجتنا إلى الاستمرار في الحفاظ على تعاون مجموعة العشرين وأهمية التعددية".
وردا على سؤال عما إذا كان الانسحاب من جانب الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، الذي حدث خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية، سيكون له تأثير على منتدى مجموعة العشرين
، أكد سري مولياني، وزير المالية الإندونيسي، ثقته من أن هذا لن يقوض التعاون وكذلك دور منتدى مجموعة العشرين".