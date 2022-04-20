https://arabic.sputniknews.com/20220420/إيران-تطوير-جهاز-يشخص-الأمراض-الفيروسية-في-20-ثانية-1061409082.html
إيران… تطوير جهاز يشخص الأمراض الفيروسية في 20 ثانية
إيران… تطوير جهاز يشخص الأمراض الفيروسية في 20 ثانية
تمكن باحثون إيرانيون من تطوير جهاز اختبار صغير يمكنه الكشف عن الأمراض الفيروسية خلال 20 ثانية دون استخدام أجهزة مساعدة. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T12:08+0000
2022-04-20T12:08+0000
2022-04-20T12:08+0000
منوعات
الصحة
أخبار إيران
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ذكرت ذلك وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الجهاز يعتمد طريقة جديدة غير الطريقة المتعارف عليها بأخذ عينات من الأنف أو الحلق.ولفتت الوكالة إلى أن الشركة التي طورت الجهاز الجديد تقول إن تكلفته اقتصادية جدا، مشيرة إلى أن طريقة استعماله بسيطة ويمكن لأي شخص تنفيذها بنفسه.وتقول الوكالة إن هذا الجهاز يساهم في خفض الاعتماد على الأجهزة المستوردة التي تستنزف العملات الصعبة، إضافة إلى إمكانية تصديره في المستقبل.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصحة, أخبار إيران
إيران… تطوير جهاز يشخص الأمراض الفيروسية في 20 ثانية
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تمكن باحثون إيرانيون من تطوير جهاز اختبار صغير يمكنه الكشف عن الأمراض الفيروسية خلال 20 ثانية دون استخدام أجهزة مساعدة.
ذكرت ذلك وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الجهاز يعتمد طريقة جديدة غير الطريقة المتعارف عليها بأخذ عينات من الأنف أو الحلق.
ولفتت الوكالة إلى أن الشركة التي طورت الجهاز الجديد
تقول إن تكلفته اقتصادية جدا، مشيرة إلى أن طريقة استعماله بسيطة ويمكن لأي شخص تنفيذها بنفسه.
وأهم ما يميز الجهاز الجديد هو سهولة الاستخدام وسرعة الحصول على النتائج
مع انخفاض التكلفة.
وتقول الوكالة إن هذا الجهاز يساهم في خفض الاعتماد على الأجهزة المستوردة التي تستنزف العملات الصعبة، إضافة إلى إمكانية تصديره في المستقبل.