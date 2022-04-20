https://arabic.sputniknews.com/20220420/إيران-نسعى-لوصول-حجم-التجارة-مع-تركيا-إلى-30-مليار-دولار-1061402483.html
إيران: نسعى لوصول حجم التجارة مع تركيا إلى 30 مليار دولار
إيران: نسعى لوصول حجم التجارة مع تركيا إلى 30 مليار دولار
قال محافظ "أذربيجان الغربية" الإيرانية محمد صادق معتمديان، إن علاقة بلاده مع تركيا تشهد نموا، مشيرا إلى أن البلدين يسعيان لوصول حجم التجارة بينهم إلى 30 مليار... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T09:54+0000
2022-04-20T09:54+0000
2022-04-20T09:54+0000
إيران
أخبار تركيا اليوم
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وحسب وكالة أنباء فارس، جاء ذلك خلال استقبال معتمديان للقنصل التركي في مدينة أرومية، اليوم الأربعاء.وأضاف المسؤول الإيراني، أن تفعيل نشاط لجنة التعاون المشترك بين البلدين وتنفيذ قراراتها لتحقيق الأهداف المرجوة سيؤدي إلى تهيئة الظروف لتعزيز وتمتين العلاقات الشاملة أكثر من السابق.وأوضح معتمديان أن توسيع الترانزيت من أولويات الحكومة الإيرانية، داعيا إلى عقد لقاء يجمع مسؤولي محافظة أذربيجان الغربية الإيرانية ومحافظي المحافظات الحدودية التركية في محافظة فان بتركيا.من جانبه، أكد القنصل التركي فهيم تشتين على بذل كافة الجهود والاستفادة من كامل الإمكانيات لتحقيق هذه الأهداف.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/رئيس-إيران-الأسبق-نجاد-يتحدث-عن-خريطة-لتقسيم-السعودية-وتركيا-1059897773.html
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إيران, أخبار تركيا اليوم
إيران: نسعى لوصول حجم التجارة مع تركيا إلى 30 مليار دولار
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قال محافظ "أذربيجان الغربية" الإيرانية محمد صادق معتمديان، إن علاقة بلاده مع تركيا تشهد نموا، مشيرا إلى أن البلدين يسعيان لوصول حجم التجارة بينهم إلى 30 مليار دولار.
وحسب وكالة أنباء فارس
، جاء ذلك خلال استقبال معتمديان للقنصل التركي في مدينة أرومية، اليوم الأربعاء.
وأضاف المسؤول الإيراني، أن تفعيل نشاط لجنة التعاون المشترك بين البلدين وتنفيذ قراراتها لتحقيق الأهداف المرجوة سيؤدي إلى تهيئة الظروف لتعزيز وتمتين العلاقات الشاملة أكثر من السابق.
وأوضح معتمديان أن توسيع الترانزيت من أولويات الحكومة الإيرانية، داعيا إلى عقد لقاء يجمع مسؤولي محافظة أذربيجان الغربية الإيرانية ومحافظي المحافظات الحدودية التركية في محافظة فان بتركيا.
كما أكد أن هدف البلدين هو بلوغ حجم التجارة البينية مع تركيا
إلى 30 مليار دولار، لافتا إلى إمكانية تحقيقه عبر الاستفادة من الإمكانيات التجارية والاقتصادية وإعادة فتح الحدود والمراكز الحدودية الجديدة.
من جانبه، أكد القنصل التركي فهيم تشتين على بذل كافة الجهود والاستفادة من كامل الإمكانيات لتحقيق هذه الأهداف.