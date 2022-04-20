https://arabic.sputniknews.com/20220420/إيلون-ماسك-يهاجم-أعضاء-مجلس-إدارة-تويتر-بعد-تبنيهم-خطة-الحبة-السامة-1061404620.html
إيلون ماسك يهاجم أعضاء مجلس إدارة "تويتر" بعد تبنيهم خطة "الحبة السامة"
إيلون ماسك يهاجم أعضاء مجلس إدارة "تويتر" بعد تبنيهم خطة "الحبة السامة"
قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إن أعضاء مجلس إدارة "تويتر" لا نشاهدهم وجها لوجه مع المساهمين مثلما أفعل أنا. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T10:40+0000
2022-04-20T10:40+0000
2022-04-20T10:40+0000
تويتر
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وأضاف ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن "المصالح الاقتصادية لمجلس إدارة تويتر ببساطة لا تتماشى مع المساهمين"، بحسب مجلة "بيزنس إنسايدر".جاء ذلك ردا على تبني مجلس إدارة تويتر خطة لمنع ماسك من الاستحواذ على الشركة بعدما عرض 43 مليار دولار لشرائها.وقالت قناة "سي بي سي نيوز"، إن تويتر أعلنت الجمعة الماضية، في بيان أنها تبنت خطة "الحبة السامة" التي يمكن أن تمنع ماسك من زيادة حصته بشكل كبير في شركة التواصل الاجتماعي.وأضافت أن الإجراء المضاد من قبل الشركة يأتي بعد يوم من كشف الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Musk عن عرض بقيمة 43 مليار دولار لشراء 100% من أسهم تويتر.وتقضي الخطة الجديدة، بأنه إذا استحوذ أي مساهم على أكثر من 15% من أسهم تويتر دون موافقة مجلس الإدارة، فسيُسمح للمساهمين الآخرين بشراء أسهم إضافية بسعر مخفض.تنتهي الخطة، التي تشبه الخطط الأخرى التي تتبناها الشركات المملوكة ملكية عامة في ظروف مماثلة، في 14 أبريل/نيسان 2023.وقالت تويتر في بيانها: "ستعمل خطة الحقوق على تقليل احتمالية حصول أي كيان أو شخص أو مجموعة على السيطرة على تويتر".وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات قد كشفت الأسبوع الماضي أن إيلون ماسك يمتلك بالفعل أكثر من 9% من أسهم تويتر.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/إيلون-ماسك-ينفي-علاقته-بطليقة-جوني-ديب-قبل-حدوث-الانفصال-1061386878.html
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تويتر
إيلون ماسك يهاجم أعضاء مجلس إدارة "تويتر" بعد تبنيهم خطة "الحبة السامة"
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قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إن أعضاء مجلس إدارة "تويتر" لا نشاهدهم وجها لوجه مع المساهمين مثلما أفعل أنا.
وأضاف ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن "المصالح الاقتصادية لمجلس إدارة تويتر ببساطة لا تتماشى مع المساهمين"، بحسب مجلة "بيزنس إنسايدر
".
جاء ذلك ردا على تبني مجلس إدارة تويتر خطة لمنع ماسك من الاستحواذ على الشركة بعدما عرض 43 مليار دولار لشرائها.
وقالت قناة "سي بي سي نيوز
"، إن تويتر أعلنت الجمعة الماضية، في بيان أنها تبنت خطة "الحبة السامة" التي يمكن أن تمنع ماسك من زيادة حصته بشكل كبير في شركة التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن الإجراء المضاد من قبل الشركة يأتي بعد يوم من كشف الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Musk عن عرض بقيمة 43 مليار دولار لشراء 100% من أسهم تويتر.
وتقضي الخطة الجديدة، بأنه إذا استحوذ أي مساهم على أكثر من 15% من أسهم تويتر
دون موافقة مجلس الإدارة، فسيُسمح للمساهمين الآخرين بشراء أسهم إضافية بسعر مخفض.
تنتهي الخطة، التي تشبه الخطط الأخرى التي تتبناها الشركات المملوكة ملكية عامة في ظروف مماثلة، في 14 أبريل/نيسان 2023.
وقالت تويتر في بيانها: "ستعمل خطة الحقوق على تقليل احتمالية حصول أي كيان أو شخص أو مجموعة على السيطرة على تويتر".
وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات قد كشفت الأسبوع الماضي أن إيلون ماسك
يمتلك بالفعل أكثر من 9% من أسهم تويتر.