https://arabic.sputniknews.com/20220420/ارتفاع-الصادرات-الإيرانية-إلى-أفريقيا-أكثر-من-الضعف-1061425746.html

ارتفاع الصادرات الإيرانية إلى أفريقيا أكثر من الضعف

ارتفاع الصادرات الإيرانية إلى أفريقيا أكثر من الضعف

قال فرزاد بيلتن، مدير عام المكتب العربي والأفريقي لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن الصادرات الإيرانية إلى الدول الأفريقية شهدت ارتفاعا بنسبة... 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T18:44+0000

2022-04-20T18:44+0000

2022-04-20T18:44+0000

إيران

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وأكدت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، أن الصادرات الإيرانية إلى الدول الأفريقية سجلت رقما قياسيا مقارنة بالسنوات السابقة، مضيفًا أن الصادرات الإيرانية كانت 579 مليون دولار في العام 2020، ولكنها ارتفعت إلى 1195 مليون دولار في العام الماضي، مسجلة زيادة قدرها 107 %.وذكر المسؤول الإيراني أن هناك شركاء التصدير الرئيسيين لإيران في القارة الأفريقية للعام 2021، جاءت على رأسها غانا بقيمة 353 مليون دولار، وتلتها جنوب أفريقيا بنحو 254 مليون دولار، وجاءت نيجيريا في المرتبة الثالثة بقيمة 125 مليون دولار.وأضاف فرزاد بيلتن أن الدول الأفريقية التي استوردت من إيران، جاءت كالتالي: "موزمبيق 98 مليون دولار، كينيا 77 مليون دولار، السودان 73 مليون دولار، الجزائر 67 مليون دولار، تنزانيا 55 مليون دولار، الصومال 29 مليون دولار، إثيوبيا 11 مليون دولار".وأشار المدير العام للمكتب العربي والأفريقي لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، إلى أن صادرات بلاده إلى دول أفريقية أخرى، خلال العام الماضي، كانت أقل من 10 ملايين دولار، لافتا إلى أن هذه الصادرات الإيرانية شملت "سبائك الصلب ومنتجات الحديد، واليوريا والبيوتان السائل، والبروبان السائل والحديد أو الصلب وبعض مواد البناء".وأضاف فرزاد بيلتن، مدير عام المكتب العربي والأفريقي لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، أن واردات إيران من الدول الأفريقية في العام 2021 بلغت نحو 60 مليون دولار، بانخفاض قدره 37 %، مقارنة بالعام السابق له 2020، مستطردا "أن معظم واردات إيران جاءت من تنزانيا وغانا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا وكينيا على التوالي".

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