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الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للاستفزازات في القدس
الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للاستفزازات في القدس
عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء التوترات التي تشهدها مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T15:54+0000
2022-04-20T16:18+0000
القدس
منظمة الأمم المتحدة
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القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف "الاستفزازات" والحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة.وقال: "لا يزال الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع في القدس، ولا سيما الحوادث في الأماكن المقدسة وحولها".وأضاف: "إنه منخرط بنشاط مع القادة لفعل كل ما في وسعهم لخفض التوترات، وتجنب الأعمال والخطابات التحريضية، واستعادة الهدوء".وأكد غوتيريش أنه "يجب أن تتوقف الاستفزازات على الفور ويجب أن تكون الأيام المقدسة المستمرة للمسلمين واليهود والمسيحيين فترة سلام وتأمل، وليس فترة تحريض وعنف"، مشددا على أن "الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس يجب احترامه".ونوه بالتزامه "دعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية"، مشيرا إلى "الحاجة إلى تجنب الاستخدام المفرط للقوة ووقف جميع الإجراءات الأحادية الجانب، مثل المستوطنات وعمليات الإخلاء، التي يمكن أن تقوض حل الدولتين".وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى في القدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.كما أعلنت جماعات يمينية متطرفة عن تنظيم "مسيرة الأعلام"، حول أسوار البلدة القديمة وداخل القدس القديمة، إلا أن الشرطة الإسرائيلية أبلغتها نيتها عن عدم تأمين مسار المسير، في محاولة لمنعهم من تنفيذها لتخفيف الاحتكاك مع الفلسطينيين الذين يتوافدون بالآلاف للبلدة القديمة والمسجد الأقصى هذه الأيام من شهر رمضان.
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القدس, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للاستفزازات في القدس

15:54 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 16:18 GMT 20.04.2022)
© AFP 2022 / Hazem Baderمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© AFP 2022 / Hazem Bader
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عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء التوترات التي تشهدها مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى.
القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
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ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف "الاستفزازات" والحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة.
وقال: "لا يزال الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع في القدس، ولا سيما الحوادث في الأماكن المقدسة وحولها".
وأضاف: "إنه منخرط بنشاط مع القادة لفعل كل ما في وسعهم لخفض التوترات، وتجنب الأعمال والخطابات التحريضية، واستعادة الهدوء".
وأكد غوتيريش أنه "يجب أن تتوقف الاستفزازات على الفور ويجب أن تكون الأيام المقدسة المستمرة للمسلمين واليهود والمسيحيين فترة سلام وتأمل، وليس فترة تحريض وعنف"، مشددا على أن "الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس يجب احترامه".
ونوه بالتزامه "دعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية"، مشيرا إلى "الحاجة إلى تجنب الاستخدام المفرط للقوة ووقف جميع الإجراءات الأحادية الجانب، مثل المستوطنات وعمليات الإخلاء، التي يمكن أن تقوض حل الدولتين".
وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، إلى جانب اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.
وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى في القدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.
وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.
كما أعلنت جماعات يمينية متطرفة عن تنظيم "مسيرة الأعلام"، حول أسوار البلدة القديمة وداخل القدس القديمة، إلا أن الشرطة الإسرائيلية أبلغتها نيتها عن عدم تأمين مسار المسير، في محاولة لمنعهم من تنفيذها لتخفيف الاحتكاك مع الفلسطينيين الذين يتوافدون بالآلاف للبلدة القديمة والمسجد الأقصى هذه الأيام من شهر رمضان.
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