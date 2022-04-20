https://arabic.sputniknews.com/20220420/الأمم-المتحدة-عدد-اللاجئين-من-أوكرانيا-بلغ-أكثر-من-5-ملايين-شخص-1061413622.html

الأمم المتحدة: عدد اللاجئين من أوكرانيا بلغ أكثر من 5 ملايين شخص

الأمم المتحدة: عدد اللاجئين من أوكرانيا بلغ أكثر من 5 ملايين شخص

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن عدد اللاجئين الذين غادروا أراضي أوكرانيا في الفترة من 24 شباط/فبراير إلى 19 نيسان/ أبريل، قد بلغ أكثر من 5 ملايين شخص.ّ 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T13:42+0000

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جنيف - سبوتنيك. ووفقا للبيانات المنشورة على بوابة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "فقد غادر أوكرانيا خلال فترة شهرين تقريبًا 5 ملايين و31 ألفا و306 أشخاص، منهم أكثر من 2.8 مليون لاجئ توجهوا إلى بولندا، وأكثر من 757 ألفًا – إلى رومانيا ، ونحو 550 ألفًا - إلى روسيا، وأكثر من 471 ألفًا - إلى المجر".وبالإضافة إلى ذلك غادر ما يقرب من 427 ألف شخص إلى مولدوفا، ونحو 343 ألف شخص – إلى سلوفاكيا، وأكثر من 23 ألفًا - إلى بيلاروسيا.يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا يوم 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، وابتداءً من 25 آذار/ مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث قللت بشكل كبير من القدرة القتالية لأوكرانيا. أما الهدف الرئيسي للعملية، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، فهو تحرير إقليم دونباس.كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيتم "نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.

https://arabic.sputniknews.com/20220416/ألمانيا-تسجل-انخفاضا-بنسبة-70-في-عدد-اللاجئين-الأوكرانيين-الوافدين-بالقطار-1061261973.html

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