https://arabic.sputniknews.com/20220420/الإعلامية-لجين-عمران-تكشف-حجم-ثروتها-فيديو-1061411587.html
الإعلامية لجين عمران تكشف حجم ثروتها... فيديو
الإعلامية لجين عمران تكشف حجم ثروتها... فيديو
كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران، عن حجم ثروتها، خلال ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T13:03+0000
2022-04-20T13:03+0000
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وقالت عمران، خلال استضافتها ببرنامج "مراحل"، عبر فضائية "إس بي سي"، إن حجم ثروتها يقدر بنحو 13 مليون درهم إماراتي (3.539 مليون دولار).وأضافت الإعلامية السعودية، أن ثروتها نتيجة عمل عقدين من الزمن، مشيرة إلى أن معظم الثروة موزع في العقارات.وخلال حديثها كشفت أيضا لجين عمران، عن خطوبتها لرجل من إحدى الجنسيات الخليجية، دون أن تكشف عن هويته أو مهنته.كما رفضت الإعلان عن موعد الزفاف، مؤكدة أنها لن تعلن عن زواجها وسيكون سريا، مبررة ذلك برغبتها باستقرار حياتها الزوجية.يشار إلى أن لجين عمران بدأت عملها الإعلامي في تلفزيون البحرين، وبعدها عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وذاعت شهرتها منذ تقديمها برنامج "صباح الخير يا عرب".
https://arabic.sputniknews.com/20210506/لجين-عمران-تحتفل-بميلاد-صديقتها-ببوفيه-فخمفيديو-1048895838.html
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أخبار السعودية اليوم, السعودية
الإعلامية لجين عمران تكشف حجم ثروتها... فيديو
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كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران، عن حجم ثروتها، خلال ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية.
وقالت عمران، خلال استضافتها ببرنامج "مراحل"، عبر فضائية "إس بي سي"، إن حجم ثروتها يقدر بنحو 13 مليون درهم إماراتي (3.539 مليون دولار).
وأضافت الإعلامية السعودية، أن ثروتها نتيجة عمل عقدين من الزمن، مشيرة إلى أن معظم الثروة موزع في العقارات.
وخلال حديثها كشفت أيضا لجين عمران، عن خطوبتها لرجل من إحدى الجنسيات الخليجية، دون أن تكشف عن هويته أو مهنته.
كما رفضت الإعلان عن موعد الزفاف، مؤكدة أنها لن تعلن عن زواجها وسيكون سريا، مبررة ذلك برغبتها باستقرار حياتها الزوجية.
يشار إلى أن لجين عمران
بدأت عملها الإعلامي في تلفزيون البحرين، وبعدها عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وذاعت شهرتها منذ تقديمها برنامج "صباح الخير يا عرب".