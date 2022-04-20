https://arabic.sputniknews.com/20220420/الإمارات-تقرر-إلغاء-مشاركتها-في-احتفالات-ذكرى-استقلال-إسرائيل-على-خلفية-أحداث-القدس-1061408964.html
الإمارات تقرر إلغاء مشاركتها في احتفالات ذكرى استقلال إسرائيل على خلفية أحداث القدس
الإمارات تقرر إلغاء مشاركتها في احتفالات ذكرى استقلال إسرائيل على خلفية أحداث القدس
قررت شركتي "الاتحاد للطيران" (الناقل الوطني لدولة الإمارات) و"ويز إير أبو ظبي"، إلغاء مشاركتهما في عرض جوي إسرائيلي مقرر في 5 مايو/ أيار المقبل بمناسبة الذكرى... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T12:03+0000
2022-04-20T12:03+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال اتحاد الطيارين الإسرائيليين (ISRALPA)، إن "تراجع الشركتين عن المشاركة في العرض الجوي يأتي على خلفية التوترات الأخيرة في مدينة القدس"، حسب قناة I24NEWS الإسرائيلية.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، "أن شركة الطيران الإماراتية التي أعلنت سابقا أنها ستشارك لأول مرة في احتفالات "إسرائيل" بذكرى الاستقلال، قررت إلغاء مشاركتها، وذلك بعد الإعلان عن استدعاء السفير الإسرائيلي لمحادثة في وزارة الخارجية الإماراتية على خلفية أحداث المسجد الأقصى".وكان موقع "واينت" الإسرائيلي، أعلن أن طائرات من دولة الإمارات العربية ستشارك لأول مرة في عرض جوي احتفالي لطائرات مدنية في يوم استقلال إسرائيل.واستدعت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، أمس الثلاثاء، السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، لإبلاغه باحتجاج الإمارات واستنكارها الشديدين للأحداث التي يشهدها المسجد الأقصى والقدس من اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/الإمارات-تستدعي-السفير-الإسرائيلي-احتجاجا-على-الأحداث-الأخيرة-بالمسجد-الأقصى-1061379341.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تقرر إلغاء مشاركتها في احتفالات ذكرى استقلال إسرائيل على خلفية أحداث القدس
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قررت شركتي "الاتحاد للطيران" (الناقل الوطني لدولة الإمارات) و"ويز إير أبو ظبي"، إلغاء مشاركتهما في عرض جوي إسرائيلي مقرر في 5 مايو/ أيار المقبل بمناسبة الذكرى الـ74 لاستقلال إسرائيل.
وقال اتحاد الطيارين الإسرائيليين (ISRALPA)، إن "تراجع الشركتين عن المشاركة في العرض الجوي يأتي على خلفية التوترات الأخيرة في مدينة القدس"، حسب قناة I24NEWS الإسرائيلية
.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، "أن شركة الطيران الإماراتية التي أعلنت سابقا أنها ستشارك لأول مرة في احتفالات "إسرائيل" بذكرى الاستقلال، قررت إلغاء مشاركتها، وذلك بعد الإعلان عن استدعاء السفير الإسرائيلي لمحادثة في وزارة الخارجية الإماراتية على خلفية أحداث المسجد الأقصى".
وكان موقع "واينت" الإسرائيلي، أعلن أن طائرات من دولة الإمارات العربية ستشارك لأول مرة في عرض جوي احتفالي لطائرات مدنية في يوم استقلال إسرائيل.
واستدعت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، أمس الثلاثاء، السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، لإبلاغه باحتجاج الإمارات واستنكارها الشديدين
للأحداث التي يشهدها المسجد الأقصى والقدس من اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة.