https://arabic.sputniknews.com/20220420/الاعتداءات-الإسرائيلية-على-الفلسطينيين-مستمرة-وصمت-عالمي-1061415044.html
الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين مستمرة... وصمت عالمي
الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين مستمرة... وصمت عالمي
سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني لا تزال مستمرة خاصة في أيام شهر رمضان، فقد حوّلت باحات المسجد الأقصى إلى ساحات للمواجهات العنيفة من جديد، حيث... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T14:11+0000
2022-04-20T14:11+0000
2022-04-20T14:11+0000
راديو
صدى الحياة
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الإعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين مستمرة... وصمت عالمي
الإعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين مستمرة... وصمت عالمي
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي ومنسّق القوى الوطنية في الضفة الغربية، عصام بكر لـ "صدى الحياة":وأضاف بكرالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين مستمرة... وصمت عالمي
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سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني لا تزال مستمرة خاصة في أيام شهر رمضان، فقد حوّلت باحات المسجد الأقصى إلى ساحات للمواجهات العنيفة من جديد، حيث أصيب فيها عشرات المصلّين واعتقل المئات، لا لذنب سوى أنهم فلسطينيون.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي ومنسّق القوى الوطنية في الضفة الغربية، عصام بكر لـ "صدى الحياة
":
إن "المسجد الأقصى ومدينة القدس تتعرض لحملات ممنهجة من قبل الحكومات المتعاقدة في دولة الاحتلال الإسرائيلي ضمن استهداف واضح تهدف من خلاله إلى فرض أمر واقع وفرض التقسيم الزماني والمكاني في مدينة القدس بمقدّساتها الإسلامية والمسيحية، ومنسوب هذا الاعتداء وما تمارسه القوة القائمة بالاحتلال خلال هذا الشهر المبارك بمنع حرية الحركة والوصول إلى المسجد الأقصى ومنع الصلاة والطقوس الدينية، وإسرائيل هذ القوة الوحيدة في العالم التي تمنع الطقوس الدينية وآداء الشعائر الدينية بكل ما يمثل المسجد الأقصى".
"أعتقد أن إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع ومبرّرات سواء الأعياد الدينية أو غيرها لاستمرار اقتحاماتها الاستفزازية، تمهيدا للتقسيم الزماني والمكاني، وهذا الصمت العربي المريب على إيقاع ما يجري من تطبيع عربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ومشاركة بعض الدول العربية في احتفالات ما يسمى "عيد الاستقلال" وهو يوم "النكبة الفلسطينية"، وهذا يمثّل نوعا من الهرولة نحو المزيد من الخضوع والذهاب لمستنقع التطبيع للأسف غير المبرّر، وعلى العرب والمسؤولين أن يقفوا موقفا جادا إزاء ما يجري من اقتحامات متواصلة في القدس".
التفاصيل في الملف الصوتي...