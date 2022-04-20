https://arabic.sputniknews.com/20220420/البنتاغون-أوكرانيا-تلقت-طائرات-حربية-وقطع-غيار--1061417644.html
البنتاغون: أوكرانيا تلقت طائرات حربية وقطع غيار
البنتاغون: أوكرانيا تلقت طائرات حربية وقطع غيار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن أوكرانيا تلقت طائرات مقاتلة وقطع غيار لتعزيز قواتها الجوية في مواجهة روسيا، دون أن تحدد عددها ولا الدول التي... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T14:36+0000
2022-04-20T14:36+0000
2022-04-20T14:38+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
الدفاع الأمريكية
تزويد
مقاتلات
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وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في مؤتمر صحفي، "أصبح لدى الأوكرانيين، اليوم عدد من الطائرات المقاتلة أكبر من عددها قبل أسبوعين"، مضيفا "بدون الخوض في التفاصيل بشأن ما تقدمه دول أخرى، يمكنني أن أقول إنهم تلقوا طائرات وقطع غيار إضافية لزيادة أسطولهم".ولم يذكر كيربي أسماء الدول التي قدمت الطائرات، لكنه ألمح إلى أنها بالفعل طائرات روسية الصنع، قائلا إن "دولا أخرى لديها خبرة في هذا النوع من الطائرات تمكنت من مساعدتها في امتلاك المزيد منها".ويتعلق الأمر على ما يبدو بطائرات ميغ-29 روسية الصنع تطالب بها كييف منذ بداية النزاع ولا يملكها سوى عدد قليل من دول أوروبا الشرقية.وكانت بولندا اقترحت نقل مثل هذه الطائرات عبر قاعدة أمريكية في بداية آذار/مارس ، لكن الولايات المتحدة اعترضت خوفا من أن تعتبر موسكو ذلك مشاركة مباشرة تتجاوز الحدود من قبل حلف شمال الأطلسي في النزاع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الدفاع الأمريكية, تزويد, مقاتلات
البنتاغون: أوكرانيا تلقت طائرات حربية وقطع غيار
14:36 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 14:38 GMT 20.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن أوكرانيا تلقت طائرات مقاتلة وقطع غيار لتعزيز قواتها الجوية في مواجهة روسيا، دون أن تحدد عددها ولا الدول التي قدمتها.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في مؤتمر صحفي، "أصبح لدى الأوكرانيين، اليوم عدد من الطائرات المقاتلة أكبر من عددها قبل أسبوعين"، مضيفا "بدون الخوض في التفاصيل بشأن ما تقدمه دول أخرى، يمكنني أن أقول إنهم تلقوا طائرات وقطع غيار إضافية لزيادة أسطولهم".
ولم يذكر كيربي أسماء الدول التي قدمت الطائرات، لكنه ألمح إلى أنها بالفعل طائرات روسية الصنع، قائلا إن "دولا أخرى لديها خبرة في هذا النوع من الطائرات تمكنت من مساعدتها في امتلاك المزيد منها".
وأشار إلى إن الولايات المتحدة سهّلت شحن قطع الغيار إلى الأراضي الأوكرانية لكنها لم ترسل طائرات.
ويتعلق الأمر على ما يبدو بطائرات ميغ-29 روسية الصنع تطالب بها كييف منذ بداية النزاع ولا يملكها سوى عدد قليل من دول أوروبا الشرقية.
وكانت بولندا اقترحت نقل مثل هذه الطائرات عبر قاعدة أمريكية في بداية آذار/مارس ، لكن الولايات المتحدة اعترضت خوفا من أن تعتبر موسكو ذلك مشاركة مباشرة تتجاوز الحدود من قبل حلف شمال الأطلسي في النزاع.