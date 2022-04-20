https://arabic.sputniknews.com/20220420/البنك-الدولي-يتوقع-تحقيق-العراق-أعلى-معدل-نمو-للناتج-المحلي-في-2022-1061403171.html
البنك الدولي يتوقع تحقيق العراق أعلى معدل نمو للناتج المحلي في 2022
البنك الدولي يتوقع تحقيق العراق أعلى معدل نمو للناتج المحلي في 2022
توقع تقرير للبنك الدولي أن يحقق العراق المرتبة الأولى بين الدول العربية في حجم نمو الناتج المحلي للدولة. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T10:11+0000
2022-04-20T10:11+0000
2022-04-20T10:11+0000
اقتصاد
أخبار العراق اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية "واع" في خبر اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن البنك الدولي أشاد بما وصفه بـ "الخطوات الإيجابية" التي تتخذها بغداد لتصحيح السياسات المالية.وقال بيان وزارة المالية العراقية إن تقرير البنك الصادر عن شهر أبريل/ نيسان، توقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي للعراق في 2022 بنسبة 8.9 في المئة.وأضاف البيان: "تشير توقعات البنك الدولي إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد العراقي يتجاوز الدول العربية الأخرى التي تتراوح معدلات نمو اقتصادها بين 2.3 في المئة و7 في المئة".كما توقع تقرير البنك أن يحدث تراجعا في معدلات نمو الاقتصاد العراقي العام المقبل، لكنه أكد أن العراق سيبقى متقدما على اقتصادات الدول العربية باستثناء مصر.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/المركزي-العراقي-يعلق-على-انتشار-وتداول-عملة-الدولار-الليبي-1061146143.html
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اقتصاد, أخبار العراق اليوم
البنك الدولي يتوقع تحقيق العراق أعلى معدل نمو للناتج المحلي في 2022
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توقع تقرير للبنك الدولي أن يحقق العراق المرتبة الأولى بين الدول العربية في حجم نمو الناتج المحلي للدولة.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية "واع" في خبر
اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن البنك الدولي أشاد بما وصفه بـ "الخطوات الإيجابية
" التي تتخذها بغداد لتصحيح السياسات المالية.
وقال بيان وزارة المالية العراقية إن تقرير البنك الصادر عن شهر أبريل/ نيسان، توقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي للعراق في 2022 بنسبة 8.9 في المئة.
وأضاف البيان: "تشير توقعات البنك الدولي إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد العراقي يتجاوز الدول العربية الأخرى
التي تتراوح معدلات نمو اقتصادها بين 2.3 في المئة و7 في المئة".
كما توقع تقرير البنك أن يحدث تراجعا في معدلات نمو الاقتصاد العراقي
العام المقبل، لكنه أكد أن العراق سيبقى متقدما على اقتصادات الدول العربية باستثناء مصر.