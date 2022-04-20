https://arabic.sputniknews.com/20220420/البيت-الأبيض-يصادق-على-المواد-المزيفة-المعادية-لروسيا-في-سي-إن-إن-وبلومبرغ-1061413529.html
البيت الأبيض يصادق على المواد المزيفة المعادية لروسيا في "سي إن إن" و"بلومبرغ"
البيت الأبيض يصادق على المواد المزيفة المعادية لروسيا في "سي إن إن" و"بلومبرغ"
صرح مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" أن المسؤولين من الإدارة الأمريكية يمنحون الموافقة على جميع نصوص المقالات بمواقعي "سي إن إن" و"بلومبرغ" وينسقون جميع الفروق... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T13:41+0000
2022-04-20T13:41+0000
2022-04-20T13:41+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر: "نص المقالات على موقعي "سي إن إن" و"بلومبرغ" تتم "المصادقة" عليها من قبل مسؤولي البيت الأبيض".وتابع "لقد أصبح هذا الأمر أكثر صرامة بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا. توقيت المنشورات والأسلوب واللهجة كلها يتم تنسيقها.. وتم رفع الحظر عن أي مادة مزيفة معادية لروسيا من قبل المسؤولين الكبار".
https://arabic.sputniknews.com/20220406/الخارجية-الروسية-نتهم-وسائل-الإعلام-الغربية-وفي-مقدمتها-الأمريكية-بالتواطؤ-في-جريمة-بوتشا-1060905352.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم
البيت الأبيض يصادق على المواد المزيفة المعادية لروسيا في "سي إن إن" و"بلومبرغ"
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صرح مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" أن المسؤولين من الإدارة الأمريكية يمنحون الموافقة على جميع نصوص المقالات بمواقعي "سي إن إن" و"بلومبرغ" وينسقون جميع الفروق الدقيقة المرتبطة بنشر مواد مزيفة معادية لروسيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المصدر: "نص المقالات على موقعي "سي إن إن" و"بلومبرغ" تتم "المصادقة" عليها من قبل مسؤولي البيت الأبيض".
وتابع "لقد أصبح هذا الأمر أكثر صرامة بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا. توقيت المنشورات والأسلوب واللهجة كلها يتم تنسيقها.. وتم رفع الحظر عن أي مادة مزيفة معادية لروسيا من قبل المسؤولين الكبار".