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https://arabic.sputniknews.com/20220420/البيت-الأبيض-يصادق-على-المواد-المزيفة-المعادية-لروسيا-في-سي-إن-إن-وبلومبرغ-1061413529.html
البيت الأبيض يصادق على المواد المزيفة المعادية لروسيا في "سي إن إن" و"بلومبرغ"
البيت الأبيض يصادق على المواد المزيفة المعادية لروسيا في "سي إن إن" و"بلومبرغ"
صرح مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" أن المسؤولين من الإدارة الأمريكية يمنحون الموافقة على جميع نصوص المقالات بمواقعي "سي إن إن" و"بلومبرغ" وينسقون جميع الفروق... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T13:41+0000
2022-04-20T13:41+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر: "نص المقالات على موقعي "سي إن إن" و"بلومبرغ" تتم "المصادقة" عليها من قبل مسؤولي البيت الأبيض".وتابع "لقد أصبح هذا الأمر أكثر صرامة بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا. توقيت المنشورات والأسلوب واللهجة كلها يتم تنسيقها.. وتم رفع الحظر عن أي مادة مزيفة معادية لروسيا من قبل المسؤولين الكبار".
https://arabic.sputniknews.com/20220406/الخارجية-الروسية-نتهم-وسائل-الإعلام-الغربية-وفي-مقدمتها-الأمريكية-بالتواطؤ-في-جريمة-بوتشا-1060905352.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم

البيت الأبيض يصادق على المواد المزيفة المعادية لروسيا في "سي إن إن" و"بلومبرغ"

13:41 GMT 20.04.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBشعار شبكة "سي إن إن" الأمريكية
شعار شبكة سي إن إن الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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صرح مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" أن المسؤولين من الإدارة الأمريكية يمنحون الموافقة على جميع نصوص المقالات بمواقعي "سي إن إن" و"بلومبرغ" وينسقون جميع الفروق الدقيقة المرتبطة بنشر مواد مزيفة معادية لروسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر: "نص المقالات على موقعي "سي إن إن" و"بلومبرغ" تتم "المصادقة" عليها من قبل مسؤولي البيت الأبيض".
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
الخارجية الروسية: نتهم وسائل الإعلام الغربية وفي مقدمتها الأمريكية بالتواطؤ في جريمة بوتشا
6 أبريل, 13:40 GMT
وتابع "لقد أصبح هذا الأمر أكثر صرامة بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا. توقيت المنشورات والأسلوب واللهجة كلها يتم تنسيقها.. وتم رفع الحظر عن أي مادة مزيفة معادية لروسيا من قبل المسؤولين الكبار".
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Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:17 GMT
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