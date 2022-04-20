https://arabic.sputniknews.com/20220420/الحوثي-يتهم-الإمارات-والبحرين-والسعودية-بالتطبيع-مع-إسرائيل-تحت-عنوان-السلام-واستقرار-المنطقة-1061402895.html

الحوثي يتهم الإمارات والبحرين والسعودية بالتطبيع مع إسرائيل تحت عنوان "السلام واستقرار المنطقة"

الحوثي يتهم الإمارات والبحرين والسعودية بالتطبيع مع إسرائيل تحت عنوان "السلام واستقرار المنطقة"

اتهم زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، الإمارات والبحرين والسعودية بالتطبيع مع إسرائيل تحت عنوان السلام واستقرار المنطقة، قائلا إن "هذه... 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T10:07+0000

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وقال الحوثي، خلال محاضرته الرمضانية التي نقلتها قناة المسيرة، إن "أنظمة التطبيع متسلطة لا تريد سلاماً واستقراراً للأمة، مشيراً إلى أنها تمول الفتن وتدعمها بالمال والإعلام والنفوذ السياسي، على حد قوله.وأضاف: أن هذه الأنظمة "ظهرت سيئة وعدوانية ضد المجاهدين في فلسطين ووصفتهم في إعلامها بالإرهاب"، لافتاً إلى أن "النظام الإماراتي والبحريني والسعودي جعلوا من السلام عنواناً للعمالة"، على حد تعبيره.واستدعت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، أمس الثلاثاء، السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، لإبلاغه باحتجاج الإمارات واستنكارها الشديدين للأحداث التي يشهدها المسجد الأقصى والقدس من اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة.وشددت الوزيرة الإماراتية على أهمية "احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الأربعاء، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، لليوم الرابع على التوالي؛ وذلك تحت حراسة مشددة من قوات الأمن الإسرائيلية.وباشرت القوات الإسرائيلية بمحاصرة المصلين المعتكفين داخل المسجد القبلي، كما أبعدت النساء المعتكفات إلى مواقع بعيدة عن المسار، الذي يمر منه المستوطنين.

https://arabic.sputniknews.com/20220420/فلسطين-اقتحامات-المستوطنين-في-المسجد-الأقصى-تتواصل-لليوم-الرابع-على-التوالي-1061399502.html

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