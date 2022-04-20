https://arabic.sputniknews.com/20220420/الخارجية-التركية-قوى-من-الناتو-تسعى-لاستمرار-الوضع-في-أوكرانيا-لإضعاف-روسيا-1061426173.html

الخارجية التركية: "قوى" من الناتو تسعى لاستمرار الوضع في أوكرانيا لإضعاف روسيا

الخارجية التركية: "قوى" من الناتو تسعى لاستمرار الوضع في أوكرانيا لإضعاف روسيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير... 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T18:59+0000

2022-04-20T18:59+0000

2022-04-20T18:59+0000

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وأوضح جاويش أوغلو في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "في الأيام المقبلة، سيجري الرئيس محادثات مع قادة البلدين، لقد أجريت محادثات اليوم مع لافروف، وقد أجريت بالأمس محادثات مع كوليبا.وصرح جاويش أوغلو أن أردوغان قام "باتصالات نشطة" مع بوتين وزيلينسكي لتنظيم اجتماع بينهما، ويُقترح القيام بذلك "في أقرب وقت ممكن".وأوضح جاويش اوغلو: "من الصعب الآن التحدث عن توقيت الاجتماع، لكننا نأمل حقًا أن يحدث هذا قريبًا جدًا"، مضيفًا أن الاجتماع يمكن أن يعقد "في أي لحظة".وأعلن جاويش أوغلو أن "تركيا اقترحت عقد اجتماع بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا في إسطنبول أو أنطاليا".وكشف جاويش أوغلو أن من بين دول الناتو "قوى" معنية بمواصلة الوضع الحالي في أوكرانيا من أجل "إضعاف روسيا".وقال جاويشش أوغلو في مقابلة: "أنا شخصياً لم أتوقع أن يستمر الوضع طويلاً، خاصة بعد الاجتماع في إسطنبول، ولكن في اجتماع وزراء خارجية الناتو، اكتشفت بنفسي أن الوضع سيستمر".وردا على سؤال المضيف حول ما إذا كان الناتو مهتمًا بمواصلة الوضع، قال جاويش أوغلو: "نعم، بالطبع، هناك مثل هذه القوى، إنهم يريدون إضعاف روسيا، لكن من يدفع الثمن؟ أوكرانيا".

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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو