https://arabic.sputniknews.com/20220420/الخارجية-الروسية-أوكرانيا-تحاول-إطالة-أمد-المفاوضات-مع-روسيا-1061419443.html

الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول إطالة أمد المفاوضات مع روسيا

الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول إطالة أمد المفاوضات مع روسيا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تحاول إطالة أمد المفاوضات مع روسيا، وترفض الرد السريع على... 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T15:17+0000

2022-04-20T15:17+0000

2022-04-20T15:17+0000

العالم

روسيا

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وقالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية: "يشارك المفاوضون الأوكرانيون، للأسف، فيما أصبح مألوفا لهم على مر السنين، أي أنهم يحاولون إطالة عملية التفاوض، ورفض اتباع نهج بناء بشأن القضايا ذات الأولوية".وأشارت إلى أنه "في بعض الأحيان يرفضون ببساطة الرد الفوري على تلك المواد والمقترحات، التي يقدمها الجانب الروسي".وأضافت: "إذا كان نظام كييف ملتزما برغبته المعلنة والمؤكدة بالتفاوض، فيجب عليه البدء بالبحث عن خيارات واقعية للاتفاقيات".وتابعت متحدثة الخارجية الروسية: "المفاوضات الروسية - الأوكرانية مستمرة، لحل الوضع في أوكرانيا وضمان وضعها المحايد وغير التحالفي وغير النووي، حيث تتضمن أجندتها قضايا نزع السلاح واجتثاث النازية، واستعادة الوضع الرسمي للغة الروسية، والاعتراف بالحقائق الإقليمية الحديثة، بما في ذلك ملكية روسيا لشبه جزيرة القرم، واستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم، أن روسيا قدمت إلى أوكرانيا مسودة وثيقة واضحة الصياغة؛ مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب كييف.واستضافت إسطنبول، أواخر الشهر الماضي، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.وبهذا الخصوص، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن أوكرانيا انحرفت عن "اتفاقيات إسطنبول" في المفاوضات مع روسيا، ودفعت بعملية التفاوض إلى طريق مسدود.وقبل ذلك، عقدت جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.إلى ذلك، تتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

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العالم, روسيا