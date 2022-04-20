عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220420/الخارجية-الروسية-تحمل-القوات-الأوكرانية-مسؤولية-الوضع-الإنساني-في-أوكرانيا-1061421564.html
الخارجية الروسية تحمل القوات الأوكرانية مسؤولية "الوضع الإنساني في أوكرانيا"
الخارجية الروسية تحمل القوات الأوكرانية مسؤولية "الوضع الإنساني في أوكرانيا"
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في محادثة هاتفية، اليوم الأربعاء، الخطوات المشتركة المحتملة بين وزارتي الخارجية... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T16:38+0000
2022-04-20T16:38+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
سيرغي لافروف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104482/73/1044827323_0:201:2926:1847_1920x0_80_0_0_6a3a75873a3abe93526e169f557006e0.jpg
وقالت وزارة الخارجية في بيان عقب المحادثة: "تمت مناقشة الخطوات المشتركة المحتملة بين الدوائر الدبلوماسية والعسكرية في البلدين لضمان أمن المدنيين بمن فيهم الأجانب".بالإضافة إلى ذلك، اعتبر لافروف، في المحادثة مع تشاووش أوغلو، أن "المسؤولية عن الوضع الإنساني الصعب في مناطق القتال تقع على عاتق الكتائب القومية الراديكالية اليمينية الأوكرانية، والتي تستخدم السكان المدنيين كدروع بشرية، وترفض استخدام الممرات الإنسانية التي يوفرها الجيش الروسي بانتظام".وأكد لافروف لـتشاووش أوغلو أن نتيجة المفاوضات مع أوكرانيا تعتمد على "استعداد كييف لمراعاة مطالب موسكو المشروعة".وورد في بيان الخارجية: "فيما يتعلق بآفاق عملية المفاوضات الروسية الأوكرانية، فقد تم تأكيد ثبات الموقف الروسي المبدئي، فإن نتيجة المفاوضات تعتمد كليًا على استعداد كييف لأخذ مطالبنا المشروعة في الاعتبار".وأعرب تشاووش أوغلو عن "امتنانه للمساعدة التي قدمتها القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية في إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى مسلحين في مسجد في ماريوبول".
https://arabic.sputniknews.com/20220420/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-نجاح-إطلاق-صاروخ-سارمات-الباليستي-1061417846.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104482/73/1044827323_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_f0e3aee43a8f3768ea8859ac90bd5f8f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار تركيا اليوم, سيرغي لافروف

الخارجية الروسية تحمل القوات الأوكرانية مسؤولية "الوضع الإنساني في أوكرانيا"

16:38 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Сергей Гунеев / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Сергей Гунеев
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في محادثة هاتفية، اليوم الأربعاء، الخطوات المشتركة المحتملة بين وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين لضمان سلامة المدنيين في أوكرانيا، بما في ذلك الأجانب.
وقالت وزارة الخارجية في بيان عقب المحادثة: "تمت مناقشة الخطوات المشتركة المحتملة بين الدوائر الدبلوماسية والعسكرية في البلدين لضمان أمن المدنيين بمن فيهم الأجانب".
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر لافروف، في المحادثة مع تشاووش أوغلو، أن "المسؤولية عن الوضع الإنساني الصعب في مناطق القتال تقع على عاتق الكتائب القومية الراديكالية اليمينية الأوكرانية، والتي تستخدم السكان المدنيين كدروع بشرية، وترفض استخدام الممرات الإنسانية التي يوفرها الجيش الروسي بانتظام".
وزارة الدفاع الروسية تنشر صورا لاختبار ناجح لاطلاق صاروخ باليستي سارمات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
لا مثيل له في العالم.. بوتين يهنئ الجيش بنجاح اختبار صاروخ "سارمات" العابر للقارات... فيديو
14:39 GMT
وأكد لافروف لـتشاووش أوغلو أن نتيجة المفاوضات مع أوكرانيا تعتمد على "استعداد كييف لمراعاة مطالب موسكو المشروعة".
وورد في بيان الخارجية: "فيما يتعلق بآفاق عملية المفاوضات الروسية الأوكرانية، فقد تم تأكيد ثبات الموقف الروسي المبدئي، فإن نتيجة المفاوضات تعتمد كليًا على استعداد كييف لأخذ مطالبنا المشروعة في الاعتبار".
وأعرب تشاووش أوغلو عن "امتنانه للمساعدة التي قدمتها القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية في إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى مسلحين في مسجد في ماريوبول".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала