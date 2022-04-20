https://arabic.sputniknews.com/20220420/الخارجية-الروسية-تصف-تسليم-بريطانيا-مؤسس-ويكيليكس-لأمريكا-بالمهزلة-1061415154.html
الخارجية الروسية تصف تسليم بريطانيا مؤسس ويكيليكس لأمريكا "بالمهزلة"
الخارجية الروسية تصف تسليم بريطانيا مؤسس ويكيليكس لأمريكا "بالمهزلة"
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو تعتبر قرار محكمة لندن تسليم جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس" للولايات... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T14:15+0000
2022-04-20T14:15+0000
2022-04-20T14:15+0000
ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية
بريطانيا
روسيا
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ووفقًا لها، فإن محكمة وستمنستر "قامت بالفعل بأداء المشهد الأخير من مهزلة بعنوان" العدالة البريطانية".وأردفت زاخاروفا: "في أسوأ تقاليد إنجلترا، يتم كل شيء في الوقت المحدد وتحت الطاولة، فعندما يتم توجيه المجتمع الدولي بالكامل بواسطة وسائل الإعلام الغربية إلى واقع مختلف، في هذه الحالة ذاتها، من حيث المبدأ، كل شيء ممكن".وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "تم تسليم أسانج للولايات المتحدة، على الرغم من اعتراض نشطاء حقوق الإنسان، فالغاية دائما ما تبرر الوسيلة في المجتمع الغربي".وأضافت أنه "قد تم وضع نهاية مخزية لهذه العملية من قبل وزير الداخلية البريطاني".وأكد رئيس تحرير موقع "ويكيليكس" كريستين هرافنسون، اليوم الأربعاء، أن محكمة لندن وقعت على أمر بإعدام مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، بإصدارها مذكرة لتسليمه إلى الولايات المتحدة.وأكد أن حياة أسانج أصبحت الآن في أيدي وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون؛ قائلاً: "لديهم السلطة لوقف هذا وإنقاذ حياة شخص ووقف هذا الاعتداء على حرية الصحافة".
https://arabic.sputniknews.com/20220420/فرض-حظر-التجول-في-قضاء-الشطرة-التابع-لمحافظة-ذي-قار-العراقية-على-خلفية-اشتباكات-قبلية-1061412485.html
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ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية, بريطانيا, روسيا
الخارجية الروسية تصف تسليم بريطانيا مؤسس ويكيليكس لأمريكا "بالمهزلة"
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو تعتبر قرار محكمة لندن تسليم جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس" للولايات المتحدة "بالمهزلة"، وأن كل شيء تم "من تحت الطاولة" عندما تم تحويل كل الاهتمام العام إلى أوكرانيا.
ووفقًا لها، فإن محكمة وستمنستر "قامت بالفعل بأداء المشهد الأخير من مهزلة بعنوان" العدالة البريطانية".
وأردفت زاخاروفا: "في أسوأ تقاليد إنجلترا، يتم كل شيء في الوقت المحدد وتحت الطاولة، فعندما يتم توجيه المجتمع الدولي بالكامل بواسطة وسائل الإعلام الغربية إلى واقع مختلف، في هذه الحالة ذاتها، من حيث المبدأ، كل شيء ممكن".
وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "تم تسليم أسانج للولايات المتحدة، على الرغم من اعتراض نشطاء حقوق الإنسان، فالغاية دائما ما تبرر الوسيلة في المجتمع الغربي".
وأضافت أنه "قد تم وضع نهاية مخزية لهذه العملية من قبل وزير الداخلية البريطاني".
وأكد رئيس تحرير موقع "ويكيليكس
" كريستين هرافنسون، اليوم الأربعاء، أن محكمة لندن وقعت على أمر بإعدام مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، بإصدارها مذكرة لتسليمه إلى الولايات المتحدة.
وقال هرافنسون للصحفيين، عقب جلسة المحكمة: "قبل ستة عشر شهرا، قررت هذه المحكمة أن تسليم أسانج سيعرض حياته للخطر، وسيكون بمثابة عقوبة إعدام. الآن قررت هذه المحكمة إصدار حكم الإعدام هذا. هذا ما حدث هنا اليوم".
وأكد أن حياة أسانج أصبحت الآن في أيدي وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون؛ قائلاً: "لديهم السلطة لوقف هذا وإنقاذ حياة شخص ووقف هذا الاعتداء على حرية الصحافة".