https://arabic.sputniknews.com/20220420/الدفاع-الروسية-تحصي-خسائر-الأوكرانيين-العسكرية-منذ-بداية-العملية-العسكرية-الخاصة-1061424134.html
الدفاع الروسية تحصي خسائر الأوكرانيين العسكرية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة
الدفاع الروسية تحصي خسائر الأوكرانيين العسكرية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة
أحصت وزارة الدفاع الروسية خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، مشيرة إلى أنه تم اليوم القضاء على أكثر من 150 قوميا أوكرانيا... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T17:35+0000
2022-04-20T17:35+0000
2022-04-20T17:35+0000
روسيا
رصد عسكري
العالم
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقال البيان المسائي لوزارة الدفاع الروسية ليوم 20 أبريل/نيسان 2022، أن سلاح الجو الروسي استهدف 73 منشأة عسكرية لأوكرانيا، وتم القضاء على أكثر من 150 قوميا أوكرانيا وتدمير 5 راجمات صاروخية و8 عربات مدرعة خلال اليوم".وأضاف: "خلال النهار هاجمت القوات الصاروخية 4 مراكز قيادة ومخزن ذخيرة وأماكن تمركز لقوة بشرية معادية، وتم تدمير 12 منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة، وتم تدمير نقطتي إسناد للقوات الأوكرانية في بلدتي غوساروفكا وأندريفنا، و3 نقاط تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في أرخانغيلوفكا وكراماتورسك وسيليدوفو، فضلاً عن 6 معاقل للتشكيلات القومية في منطقة بوباسنا".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز مي-8".وختم البيان: وكحصيلة إجمالية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة ، تم تدمير الآتي:498 طائرة مسيرة و140 طائرة حربية و106 طائرات هليكوبتر و254 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات و2397 دبابة ومركبة قتال مصفحة أخرى و261 بطارية صواريخ و1038 مدفعية ميدانية ومدافع هاون و2244 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, العالم
الدفاع الروسية تحصي خسائر الأوكرانيين العسكرية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة
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أحصت وزارة الدفاع الروسية خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، مشيرة إلى أنه تم اليوم القضاء على أكثر من 150 قوميا أوكرانيا وتدمير راجمات ومدرعات واستهداف 73 منشأة عسكرية.
وقال البيان المسائي لوزارة الدفاع الروسية ليوم 20 أبريل/نيسان 2022، أن سلاح الجو الروسي استهدف 73 منشأة عسكرية لأوكرانيا، وتم القضاء على أكثر من 150 قوميا أوكرانيا وتدمير 5 راجمات صاروخية و8 عربات مدرعة خلال اليوم".
وأضاف: "خلال النهار هاجمت القوات الصاروخية 4 مراكز قيادة ومخزن ذخيرة وأماكن تمركز لقوة بشرية معادية، وتم تدمير 12 منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة، وتم تدمير نقطتي إسناد للقوات الأوكرانية في بلدتي غوساروفكا وأندريفنا، و3 نقاط تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في أرخانغيلوفكا وكراماتورسك وسيليدوفو، فضلاً عن 6 معاقل للتشكيلات القومية في منطقة بوباسنا".
وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز مي-8".
وختم البيان: وكحصيلة إجمالية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة ، تم تدمير الآتي:
498 طائرة مسيرة و140 طائرة حربية و106 طائرات هليكوبتر و254 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات و2397 دبابة ومركبة قتال مصفحة أخرى و261 بطارية صواريخ و1038 مدفعية ميدانية ومدافع هاون و2244 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.