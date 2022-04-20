https://arabic.sputniknews.com/20220420/الدفاع-الصينية-لا-يجب-على-الولايات-المتحدة-الاستهانة-بقدرة-الصين-على-حماية-مصالحها-1061413212.html
الدفاع الصينية: لا يجب على الولايات المتحدة الاستهانة بقدرة الصين على حماية مصالحها
الدفاع الصينية: لا يجب على الولايات المتحدة الاستهانة بقدرة الصين على حماية مصالحها
قال وزير الدفاع الصيني لنظيره الأمريكي في مكالمة هاتفية إنه لا يجب على الطرف الثاني الاستهانة بقدرة ورغبة الصين في حماية مصالحها الوطنية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T13:26+0000
2022-04-20T13:26+0000
2022-04-20T13:26+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب ما نشرته وزارة الدفاع الصينية على صفحتها في موقع "وي تشات" الصيني، فإن الوزير وي فونغ خاه أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أنه لا يجب على الولايات المتحدة الاستهانة بقدرة الصين على حماية مصالحها.كما وحث الوزير الصيني الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام أوكرانيا لتشويه سمعة الصين.وقال الوزير: "إذا تم حل قضية تايوان بطريقة غير مقبولة، فسيكون لها تأثير مدمر على العلاقات بين البلدين. وسيدافع الجيش الصيني بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي".هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في وقت سابق، أن الصين ملتزمة بحزم بإعادة التوحيد السلمي مع تايوان، لكنها لن تتسامح أبدا مع "استقلالها". وشدد على أنه لا يوجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ منها، وأن المواطنين على جانبي مضيق تايوان لهم مصير مشترك وهم "إخوة بالدم".
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الدفاع الصينية: لا يجب على الولايات المتحدة الاستهانة بقدرة الصين على حماية مصالحها
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قال وزير الدفاع الصيني لنظيره الأمريكي في مكالمة هاتفية إنه لا يجب على الطرف الثاني الاستهانة بقدرة ورغبة الصين في حماية مصالحها الوطنية.
وبحسب ما نشرته وزارة الدفاع الصينية على صفحتها في موقع "وي تشات" الصيني، فإن الوزير وي فونغ خاه أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أنه لا يجب على الولايات المتحدة الاستهانة بقدرة الصين على حماية مصالحها.
كما وحث الوزير الصيني الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام أوكرانيا لتشويه سمعة الصين.
وأضاف الوزير الصيني أنه إذا تم التعامل مع قضية تايوان بطريقة غير مقبولة، فسيكون لها تأثير مدمر على العلاقات الصينية الأمريكية، مضيفا أن الولايات المتحدة يجب أن توقف استفزازاتها العسكرية في البحر.
وقال الوزير: "إذا تم حل قضية تايوان بطريقة غير مقبولة، فسيكون لها تأثير مدمر على العلاقات بين البلدين. وسيدافع الجيش الصيني بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي".
هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في وقت سابق، أن الصين ملتزمة بحزم بإعادة التوحيد السلمي مع تايوان، لكنها لن تتسامح أبدا مع "استقلالها". وشدد على أنه
لا يوجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ منها، وأن المواطنين على جانبي مضيق تايوان لهم مصير مشترك وهم "إخوة بالدم".