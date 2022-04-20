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الروبل يواصل ارتفاعه بشكل معتدل أمام الدولار واليورو
الروبل يواصل ارتفاعه بشكل معتدل أمام الدولار واليورو
ارتفع سعر الروبل بشكل معتدل مقابل الدولار واليورو، في بداية التداول اليوم الأربعاء، في بورصة موسكو. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T08:10+0000
2022-04-20T08:10+0000
اقتصاد
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وانخفض سعر صرف الدولار بحلول الساعة 10:04 بتوقيت موسكو بمقدار 23 كوبيكا، إلى 78.29 روبل، وسعر اليورو بمقدار 25 كوبيكا، إلى 83.85 روبل.هذا وشهد الروبل ارتفاعا سريعا في 8 أبريل/نيسان، وانخفض سعر الدولار إلى 71.70 روبل، وهو أدنى مستوى منذ الخريف الماضي، وانخفض اليورو إلى 77.15 روبل، لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2020، وفقا لبيانات بورصة موسكو.وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن في وقت سابق أنه سيتيح مجددا اعتبارا من يوم الاثنين 17 أبريل، تداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع شهر آذار/مارس لدراسة أثر العقوبات الغربية ضد روسيا.
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اقتصاد

الروبل يواصل ارتفاعه بشكل معتدل أمام الدولار واليورو

08:10 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورروبل
روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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ارتفع سعر الروبل بشكل معتدل مقابل الدولار واليورو، في بداية التداول اليوم الأربعاء، في بورصة موسكو.
وانخفض سعر صرف الدولار بحلول الساعة 10:04 بتوقيت موسكو بمقدار 23 كوبيكا، إلى 78.29 روبل، وسعر اليورو بمقدار 25 كوبيكا، إلى 83.85 روبل.
هذا وشهد الروبل ارتفاعا سريعا في 8 أبريل/نيسان، وانخفض سعر الدولار إلى 71.70 روبل، وهو أدنى مستوى منذ الخريف الماضي، وانخفض اليورو إلى 77.15 روبل، لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2020، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن في وقت سابق أنه سيتيح مجددا اعتبارا من يوم الاثنين 17 أبريل، تداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع شهر آذار/مارس لدراسة أثر العقوبات الغربية ضد روسيا.
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