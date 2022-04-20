https://arabic.sputniknews.com/20220420/السعودية-الإعلان-عن-تعيين-أول-سفير-في-عالم-الإبل-1061409479.html
السعودية... الإعلان عن تعيين أول سفير في عالم الإبل
السعودية... الإعلان عن تعيين أول سفير في عالم الإبل
أعلن نادي الإبل في السعودية، اليوم الأربعاء، تعيين أول سفير في عالم الإبل بالمملكة. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T12:14+0000
2022-04-20T12:14+0000
2022-04-20T12:14+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وقال نادي الإبل عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن "تعيين سفير للمسؤولية الاجتماعية يمثل النادي الحكومي، ليكون أول من يشغل هذا المنصب في عالم الإبل".وأضاف النادي في البيان: "عُين مالك الإبل المعروف، عبدالله بن عوده، سفيرا للمسؤولية الاجتماعية نظير جهوده خلال الفترة الماضية".وأوضح البيان أن ابن عوده، يشتهر بين ملاك الإبل وعشاقها في المملكة العربية السعودية وخارجها، وكان طرفا في صفقة تأجير مليونية تحدث عنها كثير من وسائل الإعلام، والتي يعتقد أنها الأكبر في عالم الإبل عالميا، عندما تم تأجير عدد من الإبل لمدة يومين فقط، إلى مالك آخر أراد المشاركة بها في إحدى مسابقات المهرجان مقابل 20 مليون ريال سعودي.ووثق رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في السعودية، فهد بن فلاح بن حثلين عبر حسابه في تويتر، جلسة إبرام الصفقة كما أرفق الفيديو بتعليق قال فيه: "اليوم هو يوم تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة في عالم الإبل، بإتمام المجدد عبد الله بن عودة، على أكبر صفقة إيجار لبعض من فردياته لـ48 ساعة فقط. بمبلغ 20 مليون ريال، من مهندس الصفقات عبد الله الدبوس".
السعودية
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية... الإعلان عن تعيين أول سفير في عالم الإبل
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أعلن نادي الإبل في السعودية، اليوم الأربعاء، تعيين أول سفير في عالم الإبل بالمملكة.
وقال نادي الإبل عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن "تعيين سفير للمسؤولية الاجتماعية يمثل النادي الحكومي، ليكون أول من يشغل هذا المنصب في عالم الإبل".
وأضاف النادي في البيان: "عُين مالك الإبل المعروف، عبدالله بن عوده، سفيرا للمسؤولية الاجتماعية نظير جهوده خلال الفترة الماضية".
وأوضح البيان أن ابن عوده، يشتهر بين ملاك الإبل وعشاقها في المملكة العربية السعودية وخارجها، وكان طرفا في صفقة تأجير مليونية تحدث عنها كثير من وسائل الإعلام، والتي يعتقد أنها الأكبر في عالم الإبل عالميا، عندما تم تأجير عدد من الإبل لمدة يومين فقط، إلى مالك آخر أراد المشاركة بها في إحدى مسابقات المهرجان مقابل 20 مليون ريال سعودي.
ووثق رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في السعودية
، فهد بن فلاح بن حثلين عبر حسابه في تويتر، جلسة إبرام الصفقة كما أرفق الفيديو بتعليق قال فيه: "اليوم هو يوم تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة في عالم الإبل، بإتمام المجدد عبد الله بن عودة، على أكبر صفقة إيجار لبعض من فردياته لـ48 ساعة فقط. بمبلغ 20 مليون ريال، من مهندس الصفقات عبد الله الدبوس".