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السعودية تدعو المجتمع الدولي لتحميل إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن انتهاكات وجرائم الأقصى"

السعودية تدعو المجتمع الدولي لتحميل إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن انتهاكات وجرائم الأقصى"

أهاب مجلس الوزراء السعودي يوم أمس الثلاثاء، بالمجتمع الدولي "الاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات وتبعاتها... 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T10:52+0000

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وقال المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية إن "جلسته التي ترأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز بحثت مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم، ولا سيما ما شهدته الأراضي الفلسطينية من استمرار تداعيات اقتحام المسجد الاقصى.وذكر وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، أن "المجلس تطرق إلى تطورات الأوضاع في أوكرانيا"، مؤكدا "مساندة السعودية للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة، والذي من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار".وشدد القصبي على "مواصلة الوقوف إلى جانب المتضررين والمحتاجين في أرجاء المعمورة، والتخفيف من معاناتهم، ومن ذلك تقديم مساعدات طبية وايوائية عاجلة بقيمة عشرة ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا في الدول المجاورة لها بالتنسيق مع الأمم المتحدة".وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الأربعاء، في 20 نيسان/ أبريل، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، لليوم الرابع على التوالي؛ وذلك تحت حراسة مشددة من قوات الأمن الإسرائيلية.وباشرت القوات الإسرائيلية بمحاصرة المصلين المعتكفين داخل المسجد القبلي، كما أبعدت النساء المعتكفات إلى مواقع بعيدة عن المسار، الذي يمر منه المستوطنون.وقالت دائرة الأوقاف، في بيان: "المستوطنون اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، التي اعتلت أسطح المصلى القبلي".وأضافت: "شرطة الاحتلال فرضت قيودا على دخول الشبان الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر".

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السعودية, أخبار الكويت اليوم, إيران