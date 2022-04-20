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السعودية تعلق مجددا على الاتفاق مع الكويت للاستثمار في حقل "الدرة"

السعودية تعلق مجددا على الاتفاق مع الكويت للاستثمار في حقل "الدرة"

علق مجلس الوزراء السعودي، مجددا على الاتفاق بين السعودية والكويت للاستثمار في حقل غاز "الدرة". 20.04.2022, سبوتنيك عربي

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وجدد المجلس، خلال جلسته التي انعقدت برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، "تأكيد المملكة ودولة الكويت حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، واستمرار العمل في تطوير واستغلال حقل الدرة".وكانت وزارة الخارجية السعودية، قالت في بيان لها إن "السعودية والكويت، اتفقتا على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة" الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع بها الحقل.وأعلنت الحكومة الإيرانية، بعدها بأيام، البدء في عمليات الحفر قريبا في حقل آرش/الدرة المشترك مع السعودية والكويت، والذي أعلنت الأخيرة قبل أيام أنها ستبدأ العمل على الاستخراج من الحقل دون التفاوض مع إيران.من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، حق بلاده للاستثمار من حقل "آرش/الدرة" المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.ونقلت وكالة "إرنا" عن خطيب زادة، قوله إن الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بأن حقل "آرش/الدرة" حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.

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أخبار الكويت اليوم, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران