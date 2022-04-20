https://arabic.sputniknews.com/20220420/السفارة-الأمريكية-في-الخرطوم-تلبي-دعوة-إفطار-من-عائلة-سودانية-1061410341.html

السفارة الأمريكية في الخرطوم تلبي دعوة إفطار من عائلة سودانية

السفارة الأمريكية في الخرطوم تلبي دعوة إفطار من عائلة سودانية

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الخرطوم تلبية دعوة إفطار من عائلة سودانية، مشيرة إلى أن مثل هذه المناسبات تساهم في تقوية العلاقات بين البلدين. 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T12:33+0000

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العالم العربي

أخبار السودان اليوم

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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن القائمة بالأعمال لوسي تاملين وزوجها، لبوا دعوة من عائلة سودانية لمشاركتهم على مائدة الإفطار داخل منزلهم.كما شملت الدعوة أعضاء آخرين من السفارة الأمريكية في الخرطوم بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن منزل العائلة التي استضافتهم في منطقة سوبا شرق.وقالت تاملين، إنها تعرب عن تقديرها للأسرة السودانية التي استضافتهم، مشيرة إلى أن هذه الفعاليات هي بداية علاقات طيبة بين الناس.ولفتت الوكالة إلى قول أحد العاملين في السفارة الأمريكية في الخرطوم إنها أول مرة يشارك فيها في إفطار رمضان بالسودان، مشيرا إلى أنه أمر مميز ويعكس كرم السودانيين خاصة في شهر رمضان.

https://arabic.sputniknews.com/20220403/كيف-استقبل-السودانيون-شهر-رمضان-في-ظل-الأزمات-التي-تعيشها-البلاد؟-1060812722.html

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