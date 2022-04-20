https://arabic.sputniknews.com/20220420/الشرطة-الأمريكية-تأمر-بإخلاء-مبنى-الكونجرس-بسبب-تهديد-محتمل-1061431000.html
الشرطة الأمريكية تأمر بإخلاء مبنى الكونغرس بسبب "تهديد محتمل"
الشرطة الأمريكية تأمر بإخلاء مبنى الكونغرس بسبب "تهديد محتمل"
قالت شرطة الكونغرس الأمريكية إن السلطات أخلت مجمع الكابيتول الأمريكي خوفا من نشاط طائرة مسيرة قريبة. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T23:07+0000
2022-04-20T23:07+0000
2022-04-20T23:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. قالت الشرطة في بيان عبر تويتر يوم الأربعاء: "تم إخلاء مبنى الكابيتول بدافع من الحذر هذا المساء، لا يوجد تهديد في المبنى".وأصدرت الشرطة بيانا سابقا يأمر بإخلاء مبنى الكابيتول ومركز الزوار ومباني مكاتب الكونغرس ومكتبة الكونغرس والمباني المجاورة الأخرى بسبب "تهديد محتمل لمجمع الكابيتول" الذي تشكله طائرة يتم تعقبها.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن شخصين على اطلاع مباشرة بالأمر، أن الإخلاء كان بسبب طائرة ذات محرك واحد مع مظليين يشاركون في لعبة بيسبول من مواطني واشنطن.
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الولايات المتحدة الأمريكية
الشرطة الأمريكية تأمر بإخلاء مبنى الكونغرس بسبب "تهديد محتمل"
23:07 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 23:27 GMT 20.04.2022) تابعنا عبر
قالت شرطة الكونغرس الأمريكية إن السلطات أخلت مجمع الكابيتول الأمريكي خوفا من نشاط طائرة مسيرة قريبة.
واشنطن - سبوتنيك
. قالت الشرطة في بيان عبر تويتر يوم الأربعاء: "تم إخلاء مبنى الكابيتول بدافع من الحذر هذا المساء، لا يوجد تهديد في المبنى".
وأصدرت الشرطة بيانا سابقا يأمر بإخلاء مبنى الكابيتول ومركز الزوار ومباني مكاتب الكونغرس ومكتبة الكونغرس والمباني المجاورة الأخرى بسبب "تهديد محتمل لمجمع الكابيتول" الذي تشكله طائرة يتم تعقبها.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن شخصين على اطلاع مباشرة بالأمر، أن الإخلاء كان بسبب طائرة ذات محرك واحد مع مظليين يشاركون في لعبة بيسبول من مواطني واشنطن.