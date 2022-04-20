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الصين قلقة من تصعيد الصراع بين فلسطين وإسرائيل
الصين قلقة من تصعيد الصراع بين فلسطين وإسرائيل
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، إن الصين قلقة للغاية بشأن تصعيد الصراع بين فلسطين وإسرائيل، وتدعو المجتمع... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T09:13+0000
2022-04-20T09:13+0000
العالم
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وأضاف المتحدث قائلا: "تعرب الصين عن قلقها العميق إزاء التصعيد الأخير للصراع بين فلسطين وإسرائيل، ولا سيما تصعيد التوتر في القدس، ونعارض أي تغيير أحادي الجانب للوضع التاريخي الراهن في القدس، ونأمل أن تظل الأطراف المعنية هادئة. وضبط النفس حتى لا يسمح للوضع بالخروج عن نطاق السيطرة".وقال المتحدث إن "موقف الصين من القضية الفلسطينية كان دائما واضحا وثابتا، ولعبت بكين دائما دورا بناء في حل هذه القضية. وندعو المجتمع الدولي إلى زيادة الاهتمام والانخراط في القضية الفلسطينية. مضيفا ان على القوى الكبرى ان تقيم بشكل صحيح القضية الفلسطينية وأن تعزز الاستئناف المبكر لمحادثات السلام بين فلسطين واسرائيل من اجل تحقيق التعايش السلمي بينهما ".
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العالم

الصين قلقة من تصعيد الصراع بين فلسطين وإسرائيل

09:13 GMT 20.04.2022
© REUTERS / Mussa Qawasmaاشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022
اشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© REUTERS / Mussa Qawasma
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، إن الصين قلقة للغاية بشأن تصعيد الصراع بين فلسطين وإسرائيل، وتدعو المجتمع الدولي إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المشكلة وتسهيل الاستئناف المبكر لمحادثات السلام. .
وأضاف المتحدث قائلا: "تعرب الصين عن قلقها العميق إزاء التصعيد الأخير للصراع بين فلسطين وإسرائيل، ولا سيما تصعيد التوتر في القدس، ونعارض أي تغيير أحادي الجانب للوضع التاريخي الراهن في القدس، ونأمل أن تظل الأطراف المعنية هادئة. وضبط النفس حتى لا يسمح للوضع بالخروج عن نطاق السيطرة".

ورأى أن القضية الفلسطينية لا ينبغي تجاهلها أو نسيانها، و"الظلم التاريخي الذي طال أكثر من نصف قرن لا يجب أن يستمر".

وقال المتحدث إن "موقف الصين من القضية الفلسطينية كان دائما واضحا وثابتا، ولعبت بكين دائما دورا بناء في حل هذه القضية. وندعو المجتمع الدولي إلى زيادة الاهتمام والانخراط في القضية الفلسطينية. مضيفا ان على القوى الكبرى ان تقيم بشكل صحيح القضية الفلسطينية وأن تعزز الاستئناف المبكر لمحادثات السلام بين فلسطين واسرائيل من اجل تحقيق التعايش السلمي بينهما ".
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