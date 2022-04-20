https://arabic.sputniknews.com/20220420/العثور-على-عشرات-الجثث-لمدنيين-في-ماريوبول-ولجنة-التحقيق-الروسية-تتكفل-بالقضية-1061423877.html

العثور على عشرات الجثث لمدنيين في ماريوبول و"لجنة التحقيق الروسية" تتكفل بالقضية

العثور على عشرات الجثث لمدنيين في ماريوبول و"لجنة التحقيق الروسية" تتكفل بالقضية

أجرى محققون عسكريون عملية تفتيش في مستشفى مدينة ماريوبول، الذي تعرض لقصف أوكراني، حيث عثروا على عشرات الجثث لمدنيين، وفتحت لجنة التحقيق الروسية ملف قضية... 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T17:21+0000

2022-04-20T17:21+0000

2022-04-20T17:21+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقالت قناة "تلغرام" التابعة للجنة التحقيق الروسية: "طبقاً للتحقيق، أجرى المحققون العسكريون في لجنة التحقيق الروسية عملية تفتيش في مستشفى مدينة ماريوبول رقم 4، وعثروا على عشرات الجثث لمدنيين".وأضافت: "سيتم تحديد العدد النهائي للقتلى بعد الانتهاء من إزالة الأنقاض، وتم رفع دعوى جنائية ضد جنود اللواء 36 من القوات البحرية الأوكرانية (الوحدة العسكرية A-2802)، لاستخدامهم وسائل وأساليب حرب محظورة".وأعطى رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، في 10 نيسان/أبريل الجاري، أمرا للسلطات الخاصة بالتحقيق في الاستفزازات التي من المحتمل إجراؤها من قبل القوميين الأوكرانيين في مدينة إربين الأوكرانية.ونشر موقع لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية بيانا رسميا جاء فيه أن المدير العام للجنة أعطى أمرا بالتحقيق بالاستفزازات والأكاذيب التي ستحاول الجهات الأوكرانية القيام بها في مدينة إربين.وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن العسكريين الأوكرانيين يستعدون لاستفزاز آخر لاتهام روسيا بارتكاب عمليات قتل جماعي للمدنيين في مدينة إربين في منطقة كييف.كما أصدر رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية تعليمات بالتحقيق في نشاطات وتصرفات الجيش الأوكراني بحق السكان المدنيين.

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