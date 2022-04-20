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العراق... هيئة الآثار تطلب تحويل القصور الرئاسية إلى متاحف
العراق... هيئة الآثار تطلب تحويل القصور الرئاسية إلى متاحف
قالت الهيئة العامة للآثار والتراث في العراق، اليوم الأربعاء، إنها قدمت طلبات لتحويل القصور الرئاسية إلى متاحف، وذلك لزيادة عدد المتاحف في البلاد. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T10:56+0000
2022-04-20T10:56+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال رئيس الهيئة ليث مجيد حسين، إن "المتحف العراقي من أهم المتاحف في المنطقة رغم تأسيسه عام 1966". وأضاف أن "الحاجة اقتضت حاليا إلى وجود مجموعة متاحف كبيرة لكي تسع جميع المكتشفات والمقتنيات الموجودة لدى العراق".وأوضح أن "المواطنين يتلهفون لرؤية المتاحف وعندما تم افتتاح المتحف العراقي شهد حضور الكثير من الرحلات المدرسية التي تضم آلاف الطلبة، فضلاً عن المواطنين والسياح ضمن الجروبات السياحية التي تحضر إلى العراق وتكون أولى طلباتها زيارة المتحف العراقي".وأشار إلى أن "المتحف العراقي يضم 24 قاعة وجميعها مكتظة ولا يمكن عرض جميع القطع الأثرية فيها".كما أعرب عن أمله في أن يتم "التحرك على هذا الموضوع ولاسيما أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، داعمة بشكل كبير لفكرة إنشاء متحف عراقي كبير وجديد".
https://arabic.sputniknews.com/20220420/تعليق-جميع-الرحلات-الجوية-في-مطاري-بغداد-والنجف-بالعراق-1061398424.html
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العراق, أخبار العراق اليوم

العراق... هيئة الآثار تطلب تحويل القصور الرئاسية إلى متاحف

10:56 GMT 20.04.2022
© AFP 2022 / Sabah Ararأحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022.
أحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© AFP 2022 / Sabah Arar
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قالت الهيئة العامة للآثار والتراث في العراق، اليوم الأربعاء، إنها قدمت طلبات لتحويل القصور الرئاسية إلى متاحف، وذلك لزيادة عدد المتاحف في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال رئيس الهيئة ليث مجيد حسين، إن "المتحف العراقي من أهم المتاحف في المنطقة رغم تأسيسه عام 1966".
وأضاف أن "الحاجة اقتضت حاليا إلى وجود مجموعة متاحف كبيرة لكي تسع جميع المكتشفات والمقتنيات الموجودة لدى العراق".
وأكد أن "الهيئة قدمت طلبات لتحويل القصور إلى متاحف وهي بانتظار الموافقات ولاسيما أن هناك الكثير من القصور في العاصمة بغداد يمكن استغلالها وإعادة تأهيلها لتصبح متاحف لعامة المواطنين".
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
تعليق جميع الرحلات الجوية في مطاري بغداد والنجف بالعراق
08:04 GMT
وأوضح أن "المواطنين يتلهفون لرؤية المتاحف وعندما تم افتتاح المتحف العراقي شهد حضور الكثير من الرحلات المدرسية التي تضم آلاف الطلبة، فضلاً عن المواطنين والسياح ضمن الجروبات السياحية التي تحضر إلى العراق وتكون أولى طلباتها زيارة المتحف العراقي".
وأشار إلى أن "المتحف العراقي يضم 24 قاعة وجميعها مكتظة ولا يمكن عرض جميع القطع الأثرية فيها".
كما أعرب عن أمله في أن يتم "التحرك على هذا الموضوع ولاسيما أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، داعمة بشكل كبير لفكرة إنشاء متحف عراقي كبير وجديد".
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