https://arabic.sputniknews.com/20220420/الفصائل-الفلسطينية-ترفع-حالة-الاستنفار-تحسبا-لتحركات-إسرائيل-1061416321.html

الفصائل الفلسطينية ترفع حالة الاستنفار تحسبا لتحركات إسرائيل

الفصائل الفلسطينية ترفع حالة الاستنفار تحسبا لتحركات إسرائيل

هكذا خرج بيان الاجتماع الطارئ للفصائل الفلسطينية في غزة، تحسبا لأي عدوان جديد من قبل إسرائيل والمستوطنين. 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T14:27+0000

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2022-04-20T14:27+0000

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الفصائل الفلسطينية ترفع حالة الاستنفار تحسبا لتحركات إسرائيل الفصائل الفلسطينية ترفع حالة الاستنفار تحسبا لتحركات إسرائيل

كما دعت الفصائل إلى استمرار حالة الاشتباك الدائمة بكل أشكالها، في الضفة والقدس والخليل، دفاعا عن المقدسات ورفضا للاحتلال والاستيطان والتهويد.وشددت على ضرورة النفير الشعبي العام، وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه على مدار ساعات الليل والنهار، حماية له من اقتحامات المستوطنين، وتحسبا لأي محاولة لإقامة الطقوس التلمودية.وأكدت الفصائل أن الهجمة التي تستهدف القدس والأقصى لن تقتصر على اليومين المتبقيين من عيد الفصح، وهي مستمرة خلال الثلث الأخير من شهر رمضان والأيام التي تلي عيد الفطر، مطالبة الدول العربية والإسلامية بالقيام بدورها في حماية الأقصى ونصرة فلسطين وشعبها، وتعبئة الجماهير على امتداد العالم العربي والإسلامي للقيام بما عليها من واجبات تجاه القضية الأولى للعرب والمسلمين.وشددت على أن "القدس خط أحمر للفلسطينيين ولا تنفصل عن باقي المناطق سواء في الضفة أو غزة"، مؤكدة أن "غزة لن تترك القدس أو جنين أو أي منطقة تتعرض إلى انتهاكت إسرائيل".من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي، فراس ياغي، أنه "لا يمكن الرجوع عن حالة التصعيد على الأراضي الفلسطينية في ظل ما تقوم به إسرائيل والمستوطنون".ولفت إلى أن "القدس الشرقية محتلة من قبل إسرائيل وكل العالم يعترف بذلك وهي جزء من الأراضي العربية عام 1967، لذلك مهما كانت الممارسات الإسرائيلية فستبقى القدس فلسطينية، ولن تجدي التحركات الإسرائيلية نفعا فيها إلا بالتصعيد".

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