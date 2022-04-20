https://arabic.sputniknews.com/20220420/المخابرات-الإيرانية-تعتقل-3-أشخاص-بتهمة-التجسس-لصالح-إسرائيل-1061426596.html
المخابرات الإيرانية تعتقل 3 أشخاص بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"
المخابرات الإيرانية تعتقل 3 أشخاص بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"
اعتقلت المخابرات الإيرانية، اليوم الاربعاء، 3 أشخاص في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل". 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T19:07+0000
2022-04-20T19:07+0000
2022-04-20T19:15+0000
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إسرائيل
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ونقلت وكالة أنباء فارس عن بيان إدارة المخابرات في محافظتي سيستان وبلوشستان: "جهاز المخابرات الإيرانية في محافظة سيستان وبلوشستان اعتقل 3 جواسيس للموساد الإسرائيلي بحكم قضائي في المحافظة".وأضاف البيان: "عملاء الموساد الذين تم اعتقالهم لديهم علاقة بنشر بعض المعلومات والوثائق في البلاد". وأشار البيان إلى أن "الأشخاص الثلاثة الذي تم اعتقالهم لا يمكن الإعلان عن هوياتهم في الوقت الحالي، وتم توجيه اتهامات لهم تشمل نشر معلومات سرية".وهدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في 18 نيسان/أبريل، باستهداف جيش بلاده "لقلب إسرائيل" إذا قامت "بأدنى تحرك" ضد بلاده.جاء هذا في كلمة أدلى بها خلال عرض عسكري، يوم الاثنين، وبثها التلفزيون الإيراني، بحسب "رويترز".وقال الرئيس الإيراني: "إذا قمتم بأدنى تحرك ضد شعبنا، فإن وجهة قواتنا المسلحة ستكون قلب النظام الصهيوني".
https://arabic.sputniknews.com/20220420/الخارجية-التركية-قوى-من-الناتو-تسعى-لاستمرار-الوضع-في-أوكرانيا-لإضعاف-روسيا-1061426173.html
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إيران, إسرائيل
المخابرات الإيرانية تعتقل 3 أشخاص بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"
19:07 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 19:15 GMT 20.04.2022) تابعنا عبر
اعتقلت المخابرات الإيرانية، اليوم الاربعاء، 3 أشخاص في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".
ونقلت وكالة أنباء فارس
عن بيان إدارة المخابرات في محافظتي سيستان وبلوشستان: "جهاز المخابرات الإيرانية في محافظة سيستان وبلوشستان اعتقل 3 جواسيس للموساد الإسرائيلي بحكم قضائي في المحافظة".
وأضاف البيان: "عملاء الموساد الذين تم اعتقالهم لديهم علاقة بنشر بعض المعلومات والوثائق في البلاد".
وأشار البيان إلى أن "الأشخاص الثلاثة الذي تم اعتقالهم لا يمكن الإعلان عن هوياتهم في الوقت الحالي، وتم توجيه اتهامات لهم تشمل نشر معلومات سرية".
وهدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في 18 نيسان/أبريل، باستهداف جيش بلاده "لقلب إسرائيل" إذا قامت "بأدنى تحرك" ضد بلاده.
جاء هذا في كلمة أدلى بها خلال عرض عسكري، يوم الاثنين، وبثها التلفزيون الإيراني
، بحسب "رويترز".
وقال الرئيس الإيراني: "إذا قمتم بأدنى تحرك ضد شعبنا، فإن وجهة قواتنا المسلحة ستكون قلب النظام الصهيوني".