https://arabic.sputniknews.com/20220420/المغرب-يتحرك-لمنع-تعدد-الزوجات-سرا-بمنصة-جديدة-ترصد-من-اقترن-بمن-1061427682.html
المغرب يتحرك لمنع "تعدد الزوجات" سرا بمنصة جديدة ترصد "من اقترن بمن"
المغرب يتحرك لمنع "تعدد الزوجات" سرا بمنصة جديدة ترصد "من اقترن بمن"
في خطوة تهدف لفرض مزيد من القيود على تعدد الزوجات سرا في المغرب، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن وزارته بصدد إصدار سجل يتعلق بالمتزوجين المغاربة، لمعرفة "من... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T19:41+0000
2022-04-20T19:41+0000
2022-04-20T19:41+0000
أخبار المغرب اليوم
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ويتيح قانون الأحوال الشخصية في المغرب تعدد الزوجات، إلا أنه يجعل موافقة الزوجة الأولى، وإذن القاضي شرطا، لكن هناك صورا متعددة للتحايل على هذا القانون من بينها الحصول على شهادة العزوبية والزواج العرفي.وأوضح الوزير المغربي في جلسة بمجلس المستشارين أنه لا تتوفر في بلاده في الوقت الحالي منصة إلكترونية تضم قاعدة بيانات خاصة بالمتزوجين تساعد في تحديد هوية كل متزوج، بحسب موقع "المغرب اليوم".ولفت الوزير إلى أن عدم توفر هذه المنصة يجعل من السهل على بعض الأزواج التحايل، من خلال الانتقال من مدينة لأخرى بهدف الحصول على شهادة العزوبية والزواج لمرة أخرى وإنجاب أولاد.وبيّن وزير العدل أن السجل المنتظر سوف يمنع عمليات التحايل، وذلك لأن الموظف الذي يحصل على شهادة العزوبية سيصبح بإمكانه الاطلاع على الوضع العائلي للشخص المتقدم من خلال منصة سجل المتزوجين.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/المغرب-يعتزم-افتتاح-أول-إذاعة-يهودية-على-أراضيه-1061365461.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم
المغرب يتحرك لمنع "تعدد الزوجات" سرا بمنصة جديدة ترصد "من اقترن بمن"
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في خطوة تهدف لفرض مزيد من القيود على تعدد الزوجات سرا في المغرب، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن وزارته بصدد إصدار سجل يتعلق بالمتزوجين المغاربة، لمعرفة "من اقترن بمن" وتجنب تعدد الزوجات سرا.
ويتيح قانون الأحوال الشخصية في المغرب تعدد الزوجات، إلا أنه يجعل موافقة الزوجة الأولى، وإذن القاضي شرطا، لكن هناك صورا متعددة للتحايل على هذا القانون من بينها الحصول على شهادة العزوبية والزواج العرفي.
وأوضح الوزير المغربي في جلسة بمجلس المستشارين أنه لا تتوفر في بلاده في الوقت الحالي منصة إلكترونية تضم قاعدة بيانات خاصة بالمتزوجين تساعد في تحديد هوية كل متزوج، بحسب موقع "المغرب اليوم"
.
ولفت الوزير إلى أن عدم توفر هذه المنصة يجعل من السهل على بعض الأزواج التحايل، من خلال الانتقال من مدينة لأخرى بهدف الحصول على شهادة العزوبية والزواج لمرة أخرى وإنجاب أولاد.
وبيّن وزير العدل أن السجل المنتظر سوف يمنع عمليات التحايل، وذلك لأن الموظف الذي يحصل على شهادة العزوبية سيصبح بإمكانه الاطلاع على الوضع العائلي للشخص المتقدم من خلال منصة سجل المتزوجين.