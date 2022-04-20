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https://arabic.sputniknews.com/20220420/المغرب-يتحرك-لمنع-تعدد-الزوجات-سرا-بمنصة-جديدة-ترصد-من-اقترن-بمن-1061427682.html
المغرب يتحرك لمنع "تعدد الزوجات" سرا بمنصة جديدة ترصد "من اقترن بمن"
المغرب يتحرك لمنع "تعدد الزوجات" سرا بمنصة جديدة ترصد "من اقترن بمن"
في خطوة تهدف لفرض مزيد من القيود على تعدد الزوجات سرا في المغرب، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن وزارته بصدد إصدار سجل يتعلق بالمتزوجين المغاربة، لمعرفة "من... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T19:41+0000
2022-04-20T19:41+0000
أخبار المغرب اليوم
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ويتيح قانون الأحوال الشخصية في المغرب تعدد الزوجات، إلا أنه يجعل موافقة الزوجة الأولى، وإذن القاضي شرطا، لكن هناك صورا متعددة للتحايل على هذا القانون من بينها الحصول على شهادة العزوبية والزواج العرفي.وأوضح الوزير المغربي في جلسة بمجلس المستشارين أنه لا تتوفر في بلاده في الوقت الحالي منصة إلكترونية تضم قاعدة بيانات خاصة بالمتزوجين تساعد في تحديد هوية كل متزوج، بحسب موقع "المغرب اليوم".ولفت الوزير إلى أن عدم توفر هذه المنصة يجعل من السهل على بعض الأزواج التحايل، من خلال الانتقال من مدينة لأخرى بهدف الحصول على شهادة العزوبية والزواج لمرة أخرى وإنجاب أولاد.وبيّن وزير العدل أن السجل المنتظر سوف يمنع عمليات التحايل، وذلك لأن الموظف الذي يحصل على شهادة العزوبية سيصبح بإمكانه الاطلاع على الوضع العائلي للشخص المتقدم من خلال منصة سجل المتزوجين.
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أخبار المغرب اليوم

المغرب يتحرك لمنع "تعدد الزوجات" سرا بمنصة جديدة ترصد "من اقترن بمن"

19:41 GMT 20.04.2022
CC0 / StockSnap / صورة تعبيرية - زفاف، زواج
صورة تعبيرية - زفاف، زواج - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
CC0 / StockSnap /
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في خطوة تهدف لفرض مزيد من القيود على تعدد الزوجات سرا في المغرب، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن وزارته بصدد إصدار سجل يتعلق بالمتزوجين المغاربة، لمعرفة "من اقترن بمن" وتجنب تعدد الزوجات سرا.
ويتيح قانون الأحوال الشخصية في المغرب تعدد الزوجات، إلا أنه يجعل موافقة الزوجة الأولى، وإذن القاضي شرطا، لكن هناك صورا متعددة للتحايل على هذا القانون من بينها الحصول على شهادة العزوبية والزواج العرفي.
رجل متشدد يمشي بالقرب من كنيس يهودي في شارع مهجور بسبب الإجراءات الحكومية للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا في بني براك إحدى ضواحي تل أبيب في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
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أمس, 11:48 GMT
وأوضح الوزير المغربي في جلسة بمجلس المستشارين أنه لا تتوفر في بلاده في الوقت الحالي منصة إلكترونية تضم قاعدة بيانات خاصة بالمتزوجين تساعد في تحديد هوية كل متزوج، بحسب موقع "المغرب اليوم".
ولفت الوزير إلى أن عدم توفر هذه المنصة يجعل من السهل على بعض الأزواج التحايل، من خلال الانتقال من مدينة لأخرى بهدف الحصول على شهادة العزوبية والزواج لمرة أخرى وإنجاب أولاد.
وبيّن وزير العدل أن السجل المنتظر سوف يمنع عمليات التحايل، وذلك لأن الموظف الذي يحصل على شهادة العزوبية سيصبح بإمكانه الاطلاع على الوضع العائلي للشخص المتقدم من خلال منصة سجل المتزوجين.
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