https://arabic.sputniknews.com/20220420/الملك-سلمان-يوجه-بتمديد-إجازة-عيد-الفطر-في-السعودية-إلى-15-يوما-1061396524.html
الملك سلمان يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر في السعودية إلى 15 يوما
الملك سلمان يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر في السعودية إلى 15 يوما
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تقديم إجازة عيد الفطر في البلاد لطلاب المدارس والجامعات، لتبدأ من يوم 21 رمضان الجاري بدلا من 25 من الشهر... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T07:17+0000
2022-04-20T07:17+0000
2022-04-20T07:17+0000
أخبار السعودية اليوم
رمضان
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وقالت وكالة الأنباء السعودية- واس، إن "الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20/ 9/ 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21/ 4/ 2022".وأضافت الوكالة أن "توجيه خادم الحرمين الشريفين يأتي حرصاً منه على التيسير على أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء".وكان من المقرر أن تبدأ إجازة العيد من يوم 25 رمضان الذي يصادف 26 أبريل/ نيسان الجاري، فيما بقي موعد انتهاء الإجازة يوم 6 شوال المقبل، والذي يصادف 7 مايو/ أيار المقبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, رمضان
الملك سلمان يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر في السعودية إلى 15 يوما
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تقديم إجازة عيد الفطر في البلاد لطلاب المدارس والجامعات، لتبدأ من يوم 21 رمضان الجاري بدلا من 25 من الشهر ذاته كما كان مقررا سابقا.
وقالت وكالة الأنباء السعودية- واس، إن "الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20/ 9/ 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21/ 4/ 2022".
وأضافت الوكالة أن "توجيه خادم الحرمين الشريفين يأتي حرصاً منه على التيسير على أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء".
وكان من المقرر أن تبدأ إجازة العيد من يوم 25 رمضان الذي يصادف 26 أبريل/ نيسان الجاري، فيما بقي موعد انتهاء الإجازة يوم 6 شوال المقبل، والذي يصادف 7 مايو/ أيار المقبل.