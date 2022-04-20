عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220420/الملك-سلمان-يوجه-بتمديد-إجازة-عيد-الفطر-في-السعودية-إلى-15-يوما-1061396524.html
الملك سلمان يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر في السعودية إلى 15 يوما
الملك سلمان يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر في السعودية إلى 15 يوما
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تقديم إجازة عيد الفطر في البلاد لطلاب المدارس والجامعات، لتبدأ من يوم 21 رمضان الجاري بدلا من 25 من الشهر... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T07:17+0000
2022-04-20T07:17+0000
أخبار السعودية اليوم
رمضان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103811/93/1038119304_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_4296fea3770b0b37a6599e5818f6309a.jpg
وقالت وكالة الأنباء السعودية- واس، إن "الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20/ 9/ 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21/ 4/ 2022".وأضافت الوكالة أن "توجيه خادم الحرمين الشريفين يأتي حرصاً منه على التيسير على أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء".وكان من المقرر أن تبدأ إجازة العيد من يوم 25 رمضان الذي يصادف 26 أبريل/ نيسان الجاري، فيما بقي موعد انتهاء الإجازة يوم 6 شوال المقبل، والذي يصادف 7 مايو/ أيار المقبل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103811/93/1038119304_144:0:2000:1392_1920x0_80_0_0_fb3604d8c763b89442639069761a4f23.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, رمضان

الملك سلمان يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر في السعودية إلى 15 يوما

07:17 GMT 20.04.2022
© AP Photo / Saudi Press Agencyولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Saudi Press Agency
تابعنا عبرTelegram
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تقديم إجازة عيد الفطر في البلاد لطلاب المدارس والجامعات، لتبدأ من يوم 21 رمضان الجاري بدلا من 25 من الشهر ذاته كما كان مقررا سابقا.
وقالت وكالة الأنباء السعودية- واس، إن "الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20/ 9/ 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21/ 4/ 2022".
وأضافت الوكالة أن "توجيه خادم الحرمين الشريفين يأتي حرصاً منه على التيسير على أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء".
وكان من المقرر أن تبدأ إجازة العيد من يوم 25 رمضان الذي يصادف 26 أبريل/ نيسان الجاري، فيما بقي موعد انتهاء الإجازة يوم 6 شوال المقبل، والذي يصادف 7 مايو/ أيار المقبل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 19:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала