https://arabic.sputniknews.com/20220420/النيابة-المصرية-تحيل-المتهم-بقتل-كاهن-الإسكندرية-إلى-المحاكمة-الجنائية-1061408481.html
النيابة المصرية تحيل المتهم بقتل كاهن الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية
النيابة المصرية تحيل المتهم بقتل كاهن الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية
أمرت النيابة العامة المصرية، مساء أمس الثلاثاء، بإحالة المتهم بقتل المجني عليه القمص أرسانيوس وديد رزق الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك في الإسكندرية،... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت النيابة العامة في بيان لها، نشرته عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك"، إن قرار إحالة المتهم للمحاكمة، جاء لمعاقبته فيما اتُّهم به من ارتكاب جريمة القتل العمديّ، وحيازته لسلاح أبيض.وأضاف البيان: "هذا، وقد أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم من شهادة سبعة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية من امتلاك المتهم وقت ارتكابه الجريمة كامل الإدراك والاختيار، وعدم معاناته من أي أعراض اضطراب عقلي أو نفسي وقت الفحص، أو وقت ارتكاب الجريمة، مما يجعله مسؤولا عنها".وأكدت النيابة أنها "أقامت الدليل قبله مما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن إجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، وتطابق البصمات الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المعثور عليها بالسكين المضبوط في حوزة المتهم مع البصمات الوراثية المستخلصة من دماء المجني عليه، إلى جانب ما تبين للنيابة العامة من معاينتها مسرح الجريمة، وما شاهدته بآلات المراقبة المطلة عليه، فضلًا عن أدلة أخرى".
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النيابة المصرية تحيل المتهم بقتل كاهن الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية
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أمرت النيابة العامة المصرية، مساء أمس الثلاثاء، بإحالة المتهم بقتل المجني عليه القمص أرسانيوس وديد رزق الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك في الإسكندرية، إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، نشرته عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك"، إن قرار إحالة المتهم للمحاكمة، جاء لمعاقبته فيما اتُّهم به من ارتكاب جريمة القتل العمديّ، وحيازته لسلاح أبيض.
وأضاف البيان: "هذا، وقد أقامت النيابة العامة
الدليل قبل المتهم من شهادة سبعة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية من امتلاك المتهم وقت ارتكابه الجريمة كامل الإدراك والاختيار، وعدم معاناته من أي أعراض اضطراب عقلي أو نفسي وقت الفحص، أو وقت ارتكاب الجريمة، مما يجعله مسؤولا عنها".
وأكدت النيابة أنها "أقامت الدليل قبله مما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن إجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، وتطابق البصمات الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المعثور عليها بالسكين المضبوط في حوزة المتهم مع البصمات الوراثية المستخلصة من دماء المجني عليه، إلى جانب ما تبين للنيابة العامة من معاينتها مسرح الجريمة، وما شاهدته بآلات المراقبة المطلة عليه، فضلًا عن أدلة أخرى".