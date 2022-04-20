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الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد 69 شخصا وكيانا روسيا
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد 69 شخصا وكيانا روسيا
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، حيث شملت العشرات من الأفراد والكيانات القانونية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T18:10+0000
2022-04-20T18:10+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، وقع 29 فردًا و40 كيانًا قانونيًا في روسيا تحت القيود الجديدة لوزارة الخزانة الأمريكية.وشملت القيود الجديدة النائبة الأولى لرئيس البنك المركزي الروسي، كسينيا يودايفا، وكذلك رئيس مجلس إدارة بنك "أوتكريتوي"، ميخائيل زادورنوف.وحثت روسيا، اليوم الأربعاء 20 نيسان/أبريل، الولايات المتحدة على التخلي عن سياستها العقيمة المتمثلة في الحصار والعقوبات في السياسة الخارجية.وجاءت الدعوة بعد الإعلان عن جولة جديدة من الحوار الرفيع المستوى بين الولايات المتحدة وكوبا حول الهجرة في 21 أبريل.وقالت السفارة الروسية في واشنطن في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "تويتر" إن "الحوار دائما أفضل من غيابه، وحان الوقت للولايات المتحدة للتخلي عن سياسة الحصار والعقوبات العبثية في الشؤون الخارجية".
https://arabic.sputniknews.com/20220420/العثور-على-عشرات-الجثث-لمدنيين-في-ماريوبول-ولجنة-التحقيق-الروسية-تتكفل-بالقضية-1061423877.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد 69 شخصا وكيانا روسيا

18:10 GMT 20.04.2022
© REUTERS / ANDREW KELLYوزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© REUTERS / ANDREW KELLY
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فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، حيث شملت العشرات من الأفراد والكيانات القانونية.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، وقع 29 فردًا و40 كيانًا قانونيًا في روسيا تحت القيود الجديدة لوزارة الخزانة الأمريكية.
وشملت القيود الجديدة النائبة الأولى لرئيس البنك المركزي الروسي، كسينيا يودايفا، وكذلك رئيس مجلس إدارة بنك "أوتكريتوي"، ميخائيل زادورنوف.
لجنة التحقيق الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
العثور على عشرات الجثث لمدنيين في ماريوبول و"لجنة التحقيق الروسية" تتكفل بالقضية
17:21 GMT
وحثت روسيا، اليوم الأربعاء 20 نيسان/أبريل، الولايات المتحدة على التخلي عن سياستها العقيمة المتمثلة في الحصار والعقوبات في السياسة الخارجية.
وجاءت الدعوة بعد الإعلان عن جولة جديدة من الحوار الرفيع المستوى بين الولايات المتحدة وكوبا حول الهجرة في 21 أبريل.
وقالت السفارة الروسية في واشنطن في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "تويتر" إن "الحوار دائما أفضل من غيابه، وحان الوقت للولايات المتحدة للتخلي عن سياسة الحصار والعقوبات العبثية في الشؤون الخارجية".
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