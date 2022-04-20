انطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي

وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أوضح رغيد الحلبي، رئيس رابطة المصدرين السوريين للملابس والنسيج: "أن هذا المعرض يتضمن كل المنتجات السورية من صناعات غذائية، وكيميائية، وتجميلية، والنسيج، هناك تنوع لكل المنتجات".وأضاف: "تم اختيار بنغازي لأن ليبيا كانت مصدر كبير وضخم للمنتجات السورية، ولكن تأثرت هذه التجارة بعد الحرب التي شهدتها البلدين، وجاء هذا المعرض لأحياء العلاقات التجارية بين البلدين، لاسترجاع مكانة المنتجات السورية في السوق الليبي".واختتم قوله: "هناك تجاوب كبير من المواطنين الليبيين في هذا المساء وهذا انطباع ممتاز ودليل كبير على نجاح هذا المعرض".
انطلقت مساء الثلاثاء، فعاليات المعرض السوري في مدينة بنغازي الليبية ليستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، يضم المعرض كل المنتجات السورية.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أوضح رغيد الحلبي، رئيس رابطة المصدرين السوريين للملابس والنسيج: "أن هذا المعرض يتضمن كل المنتجات السورية من صناعات غذائية، وكيميائية، وتجميلية، والنسيج، هناك تنوع لكل المنتجات".
وأضاف: "تم اختيار بنغازي لأن ليبيا كانت مصدر كبير وضخم للمنتجات السورية، ولكن تأثرت هذه التجارة بعد الحرب التي شهدتها البلدين، وجاء هذا المعرض لأحياء العلاقات التجارية بين البلدين، لاسترجاع مكانة المنتجات السورية في السوق الليبي".