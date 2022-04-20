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https://arabic.sputniknews.com/20220420/انطلاق-فعاليات-المعرض-السوري-في-بنغازي-1061392949.html
انطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي
انطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي
انطلقت مساء الثلاثاء، فعاليات المعرض السوري في مدينة بنغازي الليبية ليستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، يضم المعرض كل المنتجات السورية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T02:40+0000
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أخبار ليبيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
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وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أوضح رغيد الحلبي، رئيس رابطة المصدرين السوريين للملابس والنسيج: "أن هذا المعرض يتضمن كل المنتجات السورية من صناعات غذائية، وكيميائية، وتجميلية، والنسيج، هناك تنوع لكل المنتجات".وأضاف: "تم اختيار بنغازي لأن ليبيا كانت مصدر كبير وضخم للمنتجات السورية، ولكن تأثرت هذه التجارة بعد الحرب التي شهدتها البلدين، وجاء هذا المعرض لأحياء العلاقات التجارية بين البلدين، لاسترجاع مكانة المنتجات السورية في السوق الليبي".واختتم قوله: "هناك تجاوب كبير من المواطنين الليبيين في هذا المساء وهذا انطباع ممتاز ودليل كبير على نجاح هذا المعرض".
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, фото

انطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي

02:40 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 02:48 GMT 20.04.2022)
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انطلقت مساء الثلاثاء، فعاليات المعرض السوري في مدينة بنغازي الليبية ليستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، يضم المعرض كل المنتجات السورية.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أوضح رغيد الحلبي، رئيس رابطة المصدرين السوريين للملابس والنسيج: "أن هذا المعرض يتضمن كل المنتجات السورية من صناعات غذائية، وكيميائية، وتجميلية، والنسيج، هناك تنوع لكل المنتجات".
وأضاف: "تم اختيار بنغازي لأن ليبيا كانت مصدر كبير وضخم للمنتجات السورية، ولكن تأثرت هذه التجارة بعد الحرب التي شهدتها البلدين، وجاء هذا المعرض لأحياء العلاقات التجارية بين البلدين، لاسترجاع مكانة المنتجات السورية في السوق الليبي".
© Photo / Maher El shaarانطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي
انطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي - سبوتنيك عربي
1/6
© Photo / Maher El shaar
انطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي
© Photo / Maher el shaarانطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي
انطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي - سبوتنيك عربي
2/6
© Photo / Maher el shaar
انطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي
© Photo / Maher elshaarانطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي
انطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي - سبوتنيك عربي
3/6
© Photo / Maher elshaar
انطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي
© Photo / Maher el shaarانطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي
انطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي - سبوتنيك عربي
4/6
© Photo / Maher el shaar
انطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي
© Photo / Maher El shaarانطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي
انطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي - سبوتنيك عربي
5/6
© Photo / Maher El shaar
انطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي
© Photoانطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي
انطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي - سبوتنيك عربي
6/6
© Photo
انطلاق فعاليات المعرض السوري في بنغازي
واختتم قوله: "هناك تجاوب كبير من المواطنين الليبيين في هذا المساء وهذا انطباع ممتاز ودليل كبير على نجاح هذا المعرض".
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